Helsinki | via a vertice Putin-Trump | “Il mondo ci sta guardando”

newsgo

: Al via il summit di #Helsinki. #Trump: 'Il mondo ci guarda, voglio un buon rapporto con #Putin' - Agenzia_Ansa : Al via il summit di #Helsinki. #Trump: 'Il mondo ci guarda, voglio un buon rapporto con #Putin' - RVROSSELLA : Trump-Putin, oggi l’incontro a Helsinki. Sul piatto poca sostanza, ma molta immagine. Soprattutto per la Russia… - CretellaRoberta : Trump-Putin, il summit di Helsinki. Presidente Usa: 'Il mondo ci guarda, voglio un buon rapporto con la Russia'. Tu… -

(Di lunedì 16 luglio 2018), via a: “Ilci sta guardando”, via a: “Ilci sta guardando” L'articolo, via a: “Ilci sta guardando” proviene da NewsGo.