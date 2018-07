Helsinki | Trump smentisce la Cia | Putin non è un avversario

ilgiornale

(Di lunedì 16 luglio 2018) "Non vi è alcuna ragione per complicare ulteriormente le relazioni tra Russia e Stati Uniti". Con queste parole il Presidente russo Vladimirha aperto da, in Finlandia, la conferenza stampa congiunta con il Presidente degli Stati Uniti Donald. La capitale finlandese ha ospitato numerosi negoziati tra Stati Uniti ed Unione Sovietica durante l"era della Guerra Fredda. I due leader si sono già incontrati nel luglio dello scorso anno ad Amburgo durante il G-20 e quattro mesi dopo in Vietnam per il vertice economico Asia-Pacifico. Tuttavia quello diè stato il loro primo incontro a due. Negli ultimi giorni la parola "vertice/summit" è svanita dai documenti ufficiali. Quello che si è svolto all"interno del palazzo presidenziale finlandese è stato uno storico incontro in vista di un summit ufficiale. Resta da vedere se l'incontro produrrà risultati concreti.Per ...