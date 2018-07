Hawaii | dopo oltre due mesi di eruzioni | il vulcano Kilauea non si ferma | oltre 700 case

Hawaii : forte terremoto in cima al vulcano Kilauea - le eruzioni continuano senza sosta dopo oltre 7 settimane [GALLERY] : 1/15 ...

Hawaii - due cani intrappolati tra un flusso di lava e una recinzione : salvati dopo 10 giorni : dopo che se ne erano perse le tracce per 10 giorni, due cani sono stati salvati vicino ad un condotto vulcanico nel distretto di Puna, devastato dalle eruzioni del vulcano Kilauea. La ricerca dei due animali è cominciata quando la loro padrona è stata evacuata dal suo appartamento a Leilani Estates dai vigili del fuoco. Uno dei due cani era spaventato dagli uomini ed è scappato via dalla casa mentre la padrona stava prendendo le ultime cose. ...