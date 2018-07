Hamsik | ' Ancelotti mi ha intrigato Sarri? Non ho digerito le panchine'

NAPOLI - CARLO ANCELOTTI/ “Hamsik può fare il regista - Ronaldo? Stimolo ma non ci siamo sentiti” : NAPOLI, CARLO ANCELOTTI in conferenza stampa: “Cristiano Ronaldo sarà uno Stimolo, top player in arrivo? Già li abbiamo e sono contento dei miei". Si presenta il tecnico di Reggiolo(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 14:46:00 GMT)

Napoli - Ancelotti : “Hamsik sarà il regista della squadra” : “Il ruolo di Hamsik? Sicuramente andremo a lavorare molto con lui per la sua posizione in campo. Sono convinto che Marek possa fare il regista proprio nel ruolo di Jorginho. Mertens? Non credo possa fare l’ala, ma ha qualità per giocare anche tra le linee senza problemi”. Così il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti nella sua prima conferenza stampa del ritiro estivo a Dimaro-Folgarida, in Trentino.L'articolo Napoli, ...

Il Napoli di Ancelotti prende forma : prime prove con Hamsik regista : Inviato a Dimaro Folgarida prime prove tattiche di Ancelotti. Tra le novità Hamsik schierato in esercitazione da regista alternativamente con Diawara. prime prove con il 4-3-3, il vecchio modulo, lo ...

Edicola : Milinkovic-Savic apre alla Juventus - Hamsik chiama Ancelotti e resta a Napoli : Hamsik rassicura Napoli e Ancelotti: "Resto" Sul Corriere dello Sport spazio alla scelta di Marek Hamsik che, dopo aver aspettato per alcune settimane offerte dalla Cina, che non soddisfavano le ...

Hamsik : "Voglio collo Scudetto col Napoli. Ancelotti decisivo per la mia permanenza" : Marek Hamsik, centrocampista e capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Vi proponiamo alcuni passaggi: "Voglio vincere lo Scudetto con questa maglia e regalare una gioia ai tifosi. Il mio amore per Napoli è fuori discussione, inoltre ho un contratto fino al 2020. ...

Napoli - Hamsik : 'Resto? Ancelotti? Può essere determinante' : ... ora sto pensando a questi test amichevoli con la Slovacchia e poi mi godrò le vacanze", le parole del calciatore azzurro rilasciate in un'intervista a Premium Sport. Il capitano del Napoli ha poi ...

Hamsik è sicuro : “Ancelotti darà forza al Napoli” : “Ho un contratto con il Napoli e si vedrà, ora sto pensando a questi test amichevoli con la Slovacchia e e poi mi godo le vacanze”. Lo ha detto il centrocampista del Napoli Marek Hamsik a Premium Sport dopo la partita della Slovacchia contro l’Olanda commentando il suo possibile addio al club partenopeo. Hamsik ha anche commentato l’arrivo di Ancelotti: “Può essere determinante, sarà sicuramente un allenatore che ...

Napoli - Hamsik ci ripensa : “Resto. Onorato di lavorare con Ancelotti” : Napoli, Hamsik- Marek Hamsik ci ripensa e spegne sul nascere le voci di un suo possibile addio al Napoli. Intervistato dal portale “Webnoviny.sk.”, il capitano azzurro ha colto l’occasione per sottolineare tutto il suo entusiasmo per il nuovo percorso con Ancelotti. “CI SIAMO SENTITI” Hamsik ha ammesso: “Con Ancelotti, ci siamo sentiti e sarebbe un […] L'articolo Napoli, Hamsik ci ripensa: “Resto. ...

Napoli - Hamsik e Mertens convinti da Ancelotti : "Un Onore giocare per lui" : Chiamatelo, se volete, "effetto Ancelotti". Nella giornata di oggi arrivano le dichiarazioni di due giocatori fondamentali per il Napoli che sembravano in uscita. Invece entrambi hanno fatto capire di ...

