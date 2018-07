Ha interferito nelle elezioni americane A Washington arrestata per

huffingtonpost

(Di lunedì 16 luglio 2018) Una donna russa di 29 anni è stataper cospirazione con l'obiettivo di influenzare lepresidenziali, coltivando rapporti con lobby influenti come quella delle armi, la National Rifle Association (Nra). La donna, Maria Butina è statadomenica scorsa a, secondo quanto reso noto dal dipartimento di Giustizia Usa. E' accusata di aver agito come un agente del Cremlino "instaurando rapporti con con personee infiltrandosi in organizzazioni con influenza sulla politica americana", si legge nella nota del ministero.Le autorità federali Usa hanno arrestato la donna russa con accuse di spionaggio.