Guida autonoma | il sogno Volvo si fa strada in mare

Auto a Guida autonoma : fra quanto saremo tutti passeggeri? L'analisi di TÜV SÜD - : PEGASUS, promosso dal Ministero Federale Tedesco dell'Economia e dell'Energia, è uno di questi programmi in cui si discute sulle tempistiche e le modalità per le trasformazioni del futuro. Forte ...

Tecnologia a Citytech - Guida autonoma e mobilità condivisa : come sarà il futuro : Arriva a Milano la sesta edizione di Citytech, la manifestazione che ha come fulcro l’urbanistica e la mobilità. L’evento è di portata nazionale e infatti raccoglie nel suo bacino aziende importanti e, parallelamente, ospita le startup più innovative del settore. Le date fissate per Citytech sono il 13 e il 14 settembre, mentre la location sarà la Fabbrica del Vapore. La Kermesse è promossa dal Comune, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, ...

Arrestato ex dipendente Apple/ Rubati segreti su auto a Guida autonoma : voleva rivendere i documenti ai cinesi : Arrestato ex dipendente Apple. Rubati segreti su auto a guida autonoma: voleva rivendere i documenti ai cinesi di XMotors con cui lo stesso avrebbe dovuto lavorare(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 19:34:00 GMT)

Ford Mustang - Per la prima volta a Guida autonoma sulla salita di Goodwood : La Siemens sarà presente al Festival of Speed di Goodwood con un prototipo di auto a guida autonoma sviluppato con la Cranfield University. Per l'occasione è stato realizzato un esemplare unico basato sulla Ford Mustang 289 del 1965, equipaggiata con i sistemi che le permetteranno di percorrere in solitaria la classica gara in salita all'interno della tenuta di Lord March.guida autonoma sulla cronoscalata di Goodwood. La Mustang è stata decorata ...

Guida autonoma - Ex dipendente Apple arrestato all'aeroporto : Le autorità statunitensi hanno accusato un ex dipendente della Apple di aver trafugato alcuni segreti industriali del programma di Guida autonoma nel quale era coinvolto. Xiaolang Zhang è stato arrestato dopo aver passato i controlli di sicurezza dell'aeroporto di San Jose mentre stava cercando di partire con un volo last-minute per la Cina.Documenti trafugati. Le indagini condotte dall'FBI hanno permesso di fermare Xialolang Zhang prima che ...

Bosch - Daimler e Nvidia - Nel 2019 i primi shuttle a Guida autonoma in California : Nella seconda metà del 2019 il gruppo Daimler e la Bosch lanceranno in California nuovi servizi di mobilità driverless. Il progetto pilota dimostrerà come, a partire dallinizio del prossimo decennio, sarà possibile combinare car-sharing, ride-hailing e piattaforme di trasporto multimodale per risolvere, con una sola app, i principali problemi di mobilità delle megalopoli di tutto il mondo.Mobilità driverless. Le due aziende tedesche hanno ...

Guida autonoma : Wayve è l'auto che impara a guidare in venti minuti : Per la prima volta, il mondo dell'automotive sfrutta quindi un algoritmo di apprendimento per rinforzo, già usato con successo per altre applicazioni dell'intelligenza artificiale. Quando l'...

Guida autonoma - A San Francisco la prima stazione di ricarica della GM : La General Motors ha realizzato a San Francisco una delle più grandi stazioni di ricarica per auto elettriche degli Stati Uniti per prepararsi a lanciare un nuovo servizio di ride hailing a Guida autonoma, la cui flotta sarà composta da versioni evolute delle Chevrolet Bolt che potrebbero prendere il nome di Cruise AV1.Si parte dalla California. Il gruppo americano, secondo le informazioni riportate da GM Inside News, avrebbe infatti depositato ...

Jaguar Land Rover - la Guida autonoma si avvicina" : 'Stiamo lavorando a fianco di eccezionali esperti di tutto il mondo automobilistico ed accademico - conclude Lee - e non vediamo l'ora di portare il progetto alla prossima fase di test.'

Cosa faceva la pilota di riserva nell'auto a Guida autonoma che uccise un pedone : La pilota di riserva sull’automobile a guida autonoma che il 17 marzo ha investito e ucciso una donna in Texas era distratta dal telefono al momento dell’impatto. A riferirlo è la polizia di Tempe, Arizona, che ha ricostruito la dinamica dell’incidente in un rapporto di oltre trecento pagine. Secondo quanto riscontrato dalle autorità, la pilota Rafaela Vasquez stava guardando in streaming una puntata del talent ...

Carla - la Guida autonoma è open source" : 'Il progetto Carla è nato per democratizzare la ricerca sulla guida autonoma, supportando la formazione e i test dei conducenti di IA al limite del mondo reale - ha aggiunto Antonio López, ...

Perché le auto a Guida autonoma dovrebbero imparare dalle api : Un’ape È una vera e propria danza, quella che determina la vita degli insetti tra i più preziosi della terra: le api. La forma “a otto” dei loro movimenti è ben nota a etologi e apicoltori, Perché è il sistema attraverso il quale un’ape è in grado di comunicare alle compagne dove si trova il cibo. “L’ape che cerca il cibo, lo trova. Dopodiché vola indietro, anche per diversi chilometri, memorizzando l’informazione del luogo dove ha trovato ...

Mobilità - Toninelli : Torino verso Guida autonoma e strade intelligenti : Teleborsa, - La smart mobility sta a cuore al neo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli . "Sulla smart mobility, e in particolare la guida autonoma, stiamo sperimentando a ...