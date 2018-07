Guerra commerciale | la Cina ha più da perdere rispetto agli Usa

Guerra commerciale - Yuan e borsa cinese : Le dichiarazioni di Erdogan sulla volontà di voler abbassare i tassi, contro ogni ragionevole regola di politica monetaria, hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco del cambio portandolo a nuovi ...

Tusk - evitare Guerra commerciale : ANSA, - PECHINO, 16 LUG - "E' comune dovere di Ue, Cina, Usa e Russia non iniziare guerre commerciali": nella conferenza stampa congiunta con il premier cinese Li Keqiang e il presidente della ...

Guerra commerciale e tecnologica : Europa assente - Italia alle corde : Un accordo commerciale cruciale per l'Europa, non solo perché la più grande area di libero scambio del mondo coinvolgendo 600 milioni di persone ma soprattutto rappresentando un terzo del Pil globale.

Cina-Stati Uniti : perché la Guerra commerciale compromette la pace coreana : Ecco come Kim Jong-un puà sfruttare il contrasto tra Pechino e Washington per ottenere vantaggi economici e militari

India - il nuovo alleato dell'Europa per affrontare la Guerra commerciale : La guerra commerciale fra le due più importanti economie capitalistiche del mondo, Stati Uniti e Repubblica Popolare, è iniziata. L'amministrazione Trump ha fatto scattare la prima ondata di dazi americani contro merci e prodotti cinesi per un valore di 50 miliardi di dollari. Pechino ha risposto con tariffe analoghe. L'amministrazione Usa ha messo in cantiere manovre neo-protezionistiche contro la Cina per quasi l'intero valore ...

Dazi - parla il guru della finanza Mohamad El-Errian : gli Usa vinceranno la Guerra commerciale : "Basta guardare alla performance dei mercati finanziari americani in rapporto a quello cinese e agli altri nel mondo", ha detto l'economista. "C'e' un trend costante". Ossia, le quotazioni dei titoli ...

A che punto è la Guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina - in breve : La 'più grande guerra commerciale della storia dell'economia', come la ha definita il Ministero del Commercio di Pechino, è ufficialmente cominciata il 6 luglio scorso , ma lo scontro sul commercio tra Cina e Stati Uniti è in corso ormai da tempo. Da ...

Wall Street in rosso. Pesa escalation Guerra commerciale : Partenza negativa per la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati per le rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'...

La Guerra commerciale affonda i mercati europei : Teleborsa, - Avvio in rosso per Piazza Affari che scambia in netto calo in accordo con gli altri Listini continentali che accusano perdite consistenti. A deprimere gli investitori, l'ennesima mossa ...

Mercati emergenti e Guerra commerciale : l'opinione di Rabobank : Uno dei fattori è che la Federal Reserve sta continuando a stringere la propria politica monetaria, e in virtù di ciò osserveremo ancora diversi aumenti dei tassi nei prossimi 12 - 18 mesi. Con la ...

Economista commenta la Guerra commerciale tra USA e Cina - : Gli investitori temono che la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina possa danneggiare l'intera economia globale. Sputnik ha discusso l'escalation della guerra tra le due principale economie mondiali con l'Economista Steve Keen. Quanto potrebbe intensificarsi questa guerra commerciale? "Tanto, ...

Germania : brusco calo dell'indice Zew. Pesa la Guerra commerciale : calo record a luglio per l' indice ZEW della Germania che misura la fiducia degli investitori sulle aspettative sull'economia del paese, attestandosi a -24,7 contro le aspettative di -18,0 punti e -16,1 dell'ultima rivelazione. A Pesare la grande incertezza politica e i timori della guerra commerciale che hanno ...

Xiaomi - debutto in Borsa non da "top di gamma". Il ceo : "Guerra commerciale non impatterà" : Xiaomi , il brand cinese di tecnologia, fa il suo debutto in Borsa. La partenza sulla piazza di Hong Kong , però, è stata tutto sommato incolore, a 17 dollari di HKD, 2,17 dollari Usa,, nella parte ...