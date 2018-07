Guardia di Finanza | Giulia Intrisano comandante della Tenenza di Modica

Palermo - blitz Guardia di Finanza : 28 arresti tra cui Giuseppe Corona - il “re del riciclaggio” : I Madonia gli avrebbero affidato il loro tesoro, tanti soldi da ripulire, e le scommesse dell’ippodromo. E’ il “re del riciclaggio” Giuseppe Corona il nome chiave dell’ultima inchiesta della Dda di Palermo che oggi ha portato all’arresto di 28 persone: quattro ai domiciliari – tra cui un noto penalista palermitano – e 24 in carcere. Per 19 indagati è stato disposto il divieto di dimora. L’indagine è stata ...

Migranti - viveri per altre 24 ore sulle navi di Frontex e Guardia di Finanza : Saranno consegnati viveri e bevande sufficienti per almeno altre 24 ore alle navi della Guardia di Finanza e di Frontex fermi al largo di Pozzallo con a bordo oltre oltre 430 Migranti. Sulla Protector ...

Abusivi delle gite in barca : altro blitz della Guardia di Finanza nel litorale di Taormina : ... nonché le connesse manifestazioni di illegalità, è una realtà che soprattutto nella stagione estiva, nel primo polo turistico siciliano, va ad inquinare il mercato e l'economia legale, a discapito ...

Leonardo sigla contratto con la Guardia di Finanza per fornitura ATR 72MP : Teleborsa, - Leonardo ha firmato con la Guardia di Finanza un contratto del valore di circa 44 milioni di euro per la fornitura di un ATR 72MP e dei relativi servizi di supporto tecnicologistico ed ...

Consulente del lavoro truffava l'INPS - scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza : Chieti - Scoperta truffa all’INPS per € 30.000. Consulente del lavoro architetta sistema di frode per evitare il pagamento dei contributi assistenziali e con la complicità di alcuni dipendenti, simula licenziamenti per garantirsi anche le indennità di disoccupazione. I militari della Compagnia di Lanciano, su specifiche direttive impartite dalla locale Procura della Repubblica, hanno scovato uno studio professionale ubicato in Val di ...

Basilicata - governatore Pittella (Pd) ai domiciliari : operazione della Guardia di Finanza sul sistema sanitario regionale : Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), è agli arresti domiciliari da questa mattina. Il provvedimento gli è stato notificato dalla Guardia di Finanza che ha eseguito altre 29 misure restrittive nell’ambito di un’inchiesta sul sistema sanitario lucano. Pittella è agli arresti domiciliari nella sua casa di Lauria, in provincia di Potenza, come hanno confermato all’Ansa persone vicine al governatore che hanno definito la ...

Operazione 'Appalto Amico' : turbativa d'asta e corruzione - la Guardia di Finanza arresta tre persone : SCALEA , COSENZA, - E' in corso vasta Operazione per reati contro la P.A. della Guardia di Finanza di Scalea coordinata dalla procura della Repubblica di Paola avente ad oggetto l'esecuzione di ...

Saldi estate 2018 : Codacons e Guardia di Finanza segnalano come evitare truffe : I Saldi estivi 2018 cominceranno ufficialmente il 7 di luglio. Un evento importante per tutti coloro che vogliono approfittare, a meta' dell'anno, di una serie di convenienti sconti. L'attesa è molta specie per quelli che nel corso della stagione invernale hanno risparmiato sugli acquisti proprio per dedicare le proprie disponibilita' al periodo delle promozioni. Gia' da giorni, in piccole e grandi citta', i consumatori stanno cercando di capire ...

Inizio saldi estivi 2018 - la Guardia di Finanza in campo per evitare truffe : saldi estivi 2018 in arrivo. L'entrata nel mese di luglio corrisponde al momento in cui si inizia a chiedere quando prendera' avvio la stagione degli sconti. Un momento che, soprattutto per i fashion addicted attenti al portafogli, viene vissuto con una certa ansia. La possibilita' di risparmiare sensibilmente sull'acquisto dei capi d'abbigliamento rappresenta una prospettiva allettante [VIDEO], soprattutto in periodi in cui l'economia continua ...

Catania. Operazione della Guardia di Finanza 8 arresti : Operazione della Guardia di Finanza a Catania. I finanzieri hanno arrestato 8 persone. Una nona invece è stata interdetta. L’Operazione

Frosinone Cambio al vertice della Guardia di Finanza : la cerimonia - video/foto - : Laureato in Giurisprudenza e in Scienza della Sicurezza economico-finanziaria, è insignito del titolo di alta qualificazione " Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze ", ha conseguito il ...

Terremoto - indebita percezione contributi - la Guardia di Finanza scopre altri 15 furbetti : L'Aquila - Continua l’azione di contrasto alle indebite percezioni di contributi nel settore della ricostruzione “post sisma” sul territorio aquilano: nel corso dei primi sei mesi del 2018, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di L’Aquila hanno dato esecuzione a 15 provvedimenti di sequestro, per un totale di oltre un milione di euro, emessi dal GIP presso il locale Tribunale nei confronti di ...

244° Anniversario Fondazione Guardia di Finanza - presentati i risultati operativi dell'anno 2017 : Pescara - Presso la caserma “ViceBrigadiere Ermando Parete”, sede del Reparto Operativo Aeronavale e del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza, è stato celebrato, con sobria ma solenne cerimonia, il 244° Anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. La cerimonia ha avuto inizio con la deposizione di una corona di fiori, da parte del Comandante Regionale Abruzzo, Gen. B. Flavio Aniello, ...

LA Guardia DI FINANZA FESTEGGIA IL 244° ANNIVERSARIO DELLA SUA FONDAZIONE : A completare il quadro operativo descritto, l'attività svolta a tutela dell'economia, laddove il Corpo è impegnato a ricercare e reprimere quei fenomeni illeciti quali, in particolare, il riciclaggio,...