GROENLANDIA | ICEBERG VICINO INAARSUIT | RISCHIO TSUNAMI Video ultime notizie | causa

GROENLANDIA - il gigantesco iceberg incombe sul villaggio : evacuati i 169 abitanti di Innaarsuit : Nel piccolo villaggio di Innaarsuit in Groenlandia 169 abitanti sono stati costretti ad evacuare la zona dopo che un gigantesco iceberg si è arenato nella baia di Baffin. Nel video un blocco di ghiaccio si stacca dall’ iceberg , ampio circa sei km e alto cento metri, provocando un mini marea. L’ingombrante presenza rischia in caso di rottura di creare una gigantesca onda che travolgerebbe la vicina centrale elettrica e i depositi di carburante del ...

ICEBERG IN GROENLANDIA MINACCIA IL VILLAGGIO DI INNAARSUIT/ Video ultime notizie - “Temiamo il peggio" : GROENLANDIA , ICEBERG alto 100 metri MINACCIA il VILLAGGIO di INNAARSUIT . Video , c'è il rischio tsunami se l'enorme massa di ghiaccio si dovesse spaccare(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 11:37:00 GMT)

GROENLANDIA - un enorme iceberg minaccia un villaggio : evacuati i residenti per rischio tsunami : Groenlandia, un enorme iceberg minaccia un villaggio: evacuati i residenti per rischio tsunami Un enorme iceberg minaccia il villaggio di Innaarsuit, nella Groenlandia occidentale. Parte dei residenti del paesino sono stati fatti evacuare per il rischio di tsunami: le onde causate dai pezzi che si staccano dalla montagna di ghiaccio potrebbero infatti travolgere le abitazioni […] L'articolo Groenlandia, un enorme iceberg minaccia un ...