Graziano Delrio attacca Salvini e difende Boeri | “Sul Decreto dignità polemica mai vista”

Graziano Delrio : “Matteo Renzi? Non deve ricandidarsi alla segreteria del Pd” : Il capogruppo Pd Graziano Delrio è intervenuto ad Agorà su Rai Tre: "Secondo me Matteo Renzi deve continuare a fare quello che sta facendo: dare un contributo ma non influenzare, determinare, essere protagonista in prima persona. Si è dimesso, ha detto che adesso farà il senatore e io so che è sincero".Continua a leggere

Graziano Delrio soccorre una giovane delegata colta da un malore durante l'assemble adel pd : malore per una delegata del Pd durante il suo intervento all'assemblea del partito a Roma. La giovane Chiara stava parlando e il presidente Matteo Orfini aveva chiesto di fare silenzio per non coprire le sue parole quando la delegata si è sentita male ed è stata soccorsa e aiutata a stendersi a terra tra gli altri da Graziano Delrio.Un medico è intervenuto e la giovane è poi riuscita dopo qualche minuto a rialzarsi ...

Graziano Delrio contro Giuseppe Conte : "Non faccia il pupazzo nelle mani dei partiti" : "Presidente Conte, prima studi, abbia l'umiltà di studiare: non venga qui a fare lezioni. Non è qui per concederci il privilegio di vederla osservare la Costituzione. Lei ha il dovere di rispettarla". Lo ha detto il capogruppo del Pd, Graziano Delrio, alla Camera."E se vuole rispettare davvero la Costituzione - ha proseguito -, prenda quel programma che ha sul tavolo e lo riscriva, prenda la lista dei ministri e lo riscriva. Sono ...

Graziano Delrio : 'Spero che Giancarlo Giorgetti rappresenti la vecchia Lega' : 'La nuova Lega di Matteo Salvini è legata ai neo fascismi europei'. Graziano Delrio , ospite ad Agorà su Raitre , rispolvera i soliti attacchi al Carroccio ma sembra salvare la Lega più storica, ...

Graziano Delrio : 'Comitato Lega-M5S come gran consiglio fascismo' : Il comitato di conciliazioni parallelo al consiglio dei ministri, previsto nella bozza del contratto di governo Lega-M5S , 'come il gran consiglio del fascismo, siamo agli organi paralleli ormai...'. ...