GOVERNO vs BOERI Il Pd cade nella trappola del polverone permanente

Scontro GOVERNO-Inps - piano Lega-M5S : via Boeri - mano libera sulle pensioni : Tito Boeri è un tipo che non è mai andato d?accordo con chi comanda. Litigava con Matteo Renzi, che l?aveva nominato. E ora litiga con Matteo Salvini. Lo voleva cacciare...

Scintille GOVERNO-Boeri : In un'economia con disoccupazione elevata, questo significa riduzione dell'occupazione". "E' difficile stabilire l'entità di questo impatto, ma il suo segno negativo - insiste Boeri - è fuori ...

Scontro tra GOVERNO e Boeri - Salvini : si dimetta : Quanto alla relazione tecnica che accompagna il Decreto Dignità, "il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ritiene che le stime di fonte INPS sugli effetti delle disposizioni relative ai contratti ...

Pensioni - i costi di quota 100 : Boeri dà le carte al nuovo GOVERNO : quota 100 è la misura attraverso la quale il nuovo governo guidato dal Movimento 5 Stelle e la Lega Nord vorrebbe superare la legge Fornero, la riforma tanto odiata dai lavoratori e pensionati ...

Il manifesto di Boeri non piace al GOVERNO. Ma il presidente si salva (per ora) dal pressing di Salvini grazie a Di Maio e ai vitalizi : Dopo la relazione che ha demolito programmi e ambizioni del governo gialloverde c'è solo un punto di contatto, seppure debole, che permetterà a Tito Boeri di evitare il licenziamento anticipato dalla presidenza dell'Inps: il taglio dei vitalizi e delle pensioni d'oro. È su questo tema, caro ai 5 Stelle e che Di Maio vuole incassare il prima possibile, che si regge la poltrona precaria di Boeri, messa a dura prova da un nuovo ...

GOVERNO - Meloni : “Decreto Dignità? Non abbiamo bisogno di tornare al PC anni’80. Boeri mi preoccupa” : Giorgia Meloni a tutto campo in sala Stampa in camera dei deputati: “Il decreto Dignità parte per stabilizzare le persone ma finisce con l’esatto contrario. Produce nuova disoccupazione. Fratelli D’Italia ritiene necessario mettere le aziende nelle condizioni di assumere. Di Maio le vuole punire rendendo difficile l’assunzione. Non ci serve tornare al PC anni ’80. Preoccupa che il presidente Inps non sappia che il ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 - Boeri a Di Maio “collaboriamo - ma GOVERNO sia preciso” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI Governo Conte. Quota 100, le perplessità che Di Maio deve affrontare. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. «Il Governo sia preciso a riguardo di annunci e novità»: Tito Boeri, presidente dell’Inps, ha voluto ricordare in una intervista a Sky Tg24 l’importanza della “precisione” sul fronte PENSIONI e RIFORMA Quota 100 in questi giorni avanzata dal neonato Governo Lega-M5s per provare a ...

Pensioni e quota 100 - Boeri : “Pronti a collaborare - ma annunci del GOVERNO siano precisi” : Il presidente dell’Inps mette subito le mani avanti sui primi proclami del neo ministro del Lavoro: “Siamo pronti a collaborare a mettere in atto le decisioni che verranno prese. L’unica cosa che chiedo è che gli annunci siano precisi – ha detto Tito Boeri a SkyTg24 a proposito delle ultime dichiarazioni di Luigi di Maio -: se si parla di quota 100, vuol dire che un lavoratore che ha 60 anni di cui 40 di contributi potrà andare ...

Cottarelli al Quirinale con lista ministri - Rossi - Bankitalia - o Boeri a Economia. Ma GOVERNO non supererà prova fiducia : Mentre l'Italia vive una forte crisi istituzionale dopo il nulla di fatto del governo M5S-Lega, mentre Luigi Di Maio annuncia una grande mobilitazione contro quello che da più parti viene considerato ...