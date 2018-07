Golf – John Deere Classic | Francesco Molinari secondo nell’Illinois

Golf - PGA Tour 2018 : Michael Kim domina il John Deere Classic. Francesco Molinari fantastico secondo! : Michael Kim domina il John Deere Classic, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del TPC Deere Run di Silvis, nell’Illinois. Ma a dare spettacolo è anche, e soprattutto, Francesco Molinari, fantastico secondo con un ultimo giro da favola che gli ha consentito di recuperare 10 posizioni e di confermare il suo attuale stato di grazia a pochi giorni dal British Open 2018, terzo Major stagionale in ...

Golf - PGA Tour 2018 : Michael Kim vola via nel JohnDeere Classic! Francesco Molinari scivola fuori dalla top ten : Un rush finale da favola ha proiettato in orbita Michael Kim nel John Deere Classic, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del TPC Deere Run di Silvis, nell’Illinois. Lo statunitense ha piazzato 4 birdie nelle ultime 4 buche, chiudendo il round in 64 colpi e rinvigorendo la sua fuga, al punto che attualmente si trova a quota -22, con 5 lunghezze di vantaggio sul connazionale Bronson ...

Golf – John Deere Classic : Francesco Molinari perde terreno - Michael Kim ipoteca la vittoria : Il Golfista italiano perde terreno, scivolando al dodicesimo posto ad un giro dalla conclusione: in testa Kim mette le mani sulla vittoria Francesco Molinari è scivolato dal quinto al 12° posto con 201 (65 66 70, -12) colpi nel terzo giro del John Deere Classic, gara del PGA Tour che si conclude sul TPC Deere Run (par 71) di Silvis nell’Illinois. Ha messo una seria ipoteca sul titolo Michael Kim che con il secondo 64 (-7) consecutivo e lo ...

Golf - PGA Tour : al John Deere Classic Molinari è inarrestabile : TORINO - Francesco Molinari continua ad incantare sul green e al John Deere Classic insegue la seconda vittoria sul PGA Tour per centrare un'impresa mai riuscita prima a nessun giocatore italiano ...

Golf - PGA Tour 2018 : Michael Kim in fuga nel John Deere Classic dopo due round. Francesco Molinari buon quinto : Con uno straordinario round da -8 Michael Kim balza al comando del John Deere Classic. L’americano di origine sudcoreana guida con lo score complessivo di -16 (126 colpi), e deve peraltro concludere ancora la sua ultima buca del venerdì. Il gioco è stato infatti sospeso a causa delle inclementi condizioni meteo che si sono abbattute nella serata di Silvis (Illinois, Stati Uniti). Sul percorso par 71 del TPC Deere Run troviamo in seconda ...

Golf – John Deere Classic : comanda Kim - Francesco Molinari quinto : PGA Tour: Francesco Molinari sale quinto nel John Deere Classic. Il leader è Michael Kim, che deve completare il secondo giro sospeso per maltempo Francesco Molinari si è portato dal settimo al quinto posto con 131 (65 66, -11) colpi nel John Deere Classic, gara del PGA Tour in svolgimento al TPC Deere Run (par 71) di Silvis nell’Illinois, dove il gioco nel secondo giro è stato interrotto per maltempo. Nella classifica provvisoria è in ...

Golf – John Deere Classic : settimo posto per Francesco Molinari dopo il primo giro - al comando Steve Wheatcroft : Il Golfista torinese si trova attualmente al settimo posto a tre colpi dal leader Steve Wheatcroft Francesco Molinari, settimo con 65 (-6) colpi, ha iniziato a gran ritmo il John Deere Classic, gara del PGA Tour in svolgimento al TPC Deere Run (par 71) di Silvis nell’Illinois. L’azzurro, reduce dallo strepitoso successo nel Quicken Loans National, rende tre colpi al leader, Steve Wheatcroft, che ha girato in 62 (-9). Al secondo posto con ...

Golf : John Deere - partenza show Molinari : ANSA, - ROMA, 13 LUG - Dopo la vittoria al Quicken Loans National di Golf, ancora una prova super per Francesco Molinari. Al John Deere Classic, torneo del PGA Tour, l'azzurro è partito fortissimo ...

Golf - PGA Tour 2018 : Steve Wheatcroft in testa dopo il primo round del John Deree Classic. Bene Francesco Molinari : Il PGA Tour si è spostato in Illinois per dar vita al John Deree Classic 2018 (montepremi 5,8 milioni di dollari). Sul percorso par 71 del TPC Deree Run di Silvis (Illinois, Stati Uniti) al termine del primo round troviamo al comando Steve Wheatcroft. L’americano guida la leaderboard con il punteggio di -9 (62 colpi), una lunghezza meglio del connazionale Michael Kim. Terzi con lo score di -7 l’argentino Andres Romero, il canadese ...

Golf - PGA Tour 2018 : Zach Johnson e Jordan Spieth guidano il Travelers Championship al termine del primo round : Pochi giorni dopo il termine di un avvincente US Open il PGA Tour rientra tra i suoi consueti ranghi con il Travelers Championship (montepremi 7 milioni di dollari). Sul percorso par 70 del TPC at River Highlands di Cromwell (Connecticut, Stati Uniti) al termine del primo round troviamo in vetta Zach Johnson e Jordan Spieth. Il duo americano guida la leaderboard con lo score di -7 (63 colpi), uno meglio del nordirlandese Rory McIlroy e dei ...

Golf – Us Open : Francesco Molinari rimonta - Dustin Johnson raggiunto al vertice : Il numero uno mondiale, Dustin Johnson, è stato raggiunto al vertice degli Us Open di Golf da Brooks Koepka, Daniel Berger e da Tony Finau Il bel recupero di Francesco Molinari, da 45° a 23° con 219 (75 72 72,+9) e il giro flop di Dustin Johnson (77, +7), che ha rivoluzionato la classifica, hanno caratterizzato il terzo giro dell’US Open, il secondo major stagionale che si conclude con la disputa del quarto al Shinnecock Hills GC (par 70) di ...

Golf - US Open 2018 : Shinnecock è indomabile! Dustin Johnson si fa riprendere - che rimonta per Berger e Finau : Sarà un ultimo giro infuocato quello che andrà in scena domani allo Shinnecock Hills Golf Club di Southampton. È uno US Open dominato dal vento perché è stata un’altra giornata a dir poco complicata, su un percorso difficile e ai limiti dell’ingiocabile. Ma d’altronde la magia del Major americano è anche questa. Una magia che, forse, Dustin Johnson non apprezza come nelle prime due giornate: l’americano ha girato sopra il ...

Golf - Us Open : Johnson prende il largo - Woods fuori al taglio : NEW YORK , Stati Uniti, - Francesco Molinari, 45° con 147 , 75 72, +7, colpi, è rimasto praticamente stabile nell'US Open, il secondo major stagionale che si sta svolgendo al Shinnecock Hills GC , ...