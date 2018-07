Goldman Sachs | attesa in settimana nomina nuovo a d | Solomon al posto di Blankfein | NYT

Russia 2018 - le palle di Putin / Goldman Sachs non azzecca un pronostico. E non solo nel calcio : Se la Coca-Cola in Russia distribuisce le bottigliette con le etichette marchiate dagli incontri della nazionale russa, a Kuopio, nord “periferico” della Finlandia, l’Indie Brewery Rps (l’acronimo significa Rock paper scissors, ossia sasso, carta, forbici, slogan: “Taste the game”, assaggia il gioco) ha messo in commercio una birra Helsinki summit special edition dry-hopped lager, alcolica al 4,7%, dedicata al summit Putin-Trump (la vera finale ...

eSport : secondo Goldman Sachs il fatturato annuale salirà a $ 2 - 96 miliardi entro il 2022 : La società Goldman Sachs ha pubblicato un rapporto completo sull'industria degli eSport, proiettando il fatturato annuale dai $ 655 milioni del 2017 a $ 2,96 miliardi entro il 2022. Tale proiezione è in gran parte dovuta all'enorme potenziale di crescita che l'azienda vede nella popolazione eSport.secondo il rapporto riportato da eSportobserver, il numero di videogiocatori totali nel mondo nel 2018 è di 2,2 miliardi, con circa il 5% che si ...

Supercomputer di Goldman Sachs svela i prossimi campioni del mondo - : Inoltre prima dell'inizio del torneo un'equipe di ricercatori tedeschi aveva cercato di prevedere i campioni del mondo. Secondo la loro analisi, la favorita dei Mondiali era la Spagna, seguita dalla ...

Deutsche Bank - divisione Usa non passa gli stress test della Fed. Rimandate Goldman Sachs e Morgan Stanley : La seconda parte degli stress test condotti dalla Federal Reserve – quella che esamina la qualità della gestione e dei piani di capitale – ha bocciato la divisione statunitense di Deutsche Bank. Nel suo esame qualitativo, la banca centrale americana ha trovato “carenze ampie e critiche” nei sistemi interni di controllo e nei dati. Il gruppo tedesco è l’unico tra i 35 istituti esaminati dalla Fed a non aver ricevuto ...

Cda Milan - Ross o Fisher nuovo socio?/ Sul tavolo un'offerta seria arrivata tramite Goldman Sachs : Nel consiglio d'amministrazione in casa Milan, oltre a ratificare la chiusura del bilancio con una perdita di 75 milioni di euro, si parlerà dell'ingresso di un nuovo socio(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 11:03:00 GMT)

I mondiali 2018 secondo Goldman Sachs : Germania in finale e Brasile campione : La partita inaugurale tra Russia e Arabia Saudita si disputerà giovedì alle 17:00 allo stadio Lužniki di Mosca. Ma sui mondiali di calcio 2018 è già tempo di pronostici. Gli ultimi, prestigiosi, sono quelli di una delle più grandi banche del mondo, la Goldman Sachs. Nel rapporto "The world cup and economics - 2018" l'istituto di credito statunitense rende note le sue previsioni e lancia la scommessa: ad alzare ...

Snam in rosso dopo bocciatura Goldman Sachs : A Piazza Affari si muove in ribasso Snam , mostrando una perdita del 2,44% sui valori precedenti. Gli analisti di Goldman Sachs hanno deciso di tagliare la raccomandazione a sell da neutral, ...

Goldman Sachs : febbre spread BTP-Bund - ecco di quanto potrebbe scendere l'euro : L'aumento delle tensioni sui mercati italiani - rinnovato nella sessione odierna con il balzo dello spread BTP-Bund oltre la soglia di 200 punti base - potrebbe avere ripercussioni sull'euro, anche se ...

Banche sotto la lente di Goldman Sachs. Indice settore in rosso : Banche in profondo rosso a Piazza Affari appesantite dalle tensione legate alla politica italiana che hanno portato lo spread BTP-Bund fin oltre la soglia dei 200 punti. L'Indice settoriale a Milano ...

Governo M5S-Lega non preoccupa Goldman Sachs : Teleborsa, - Il rialzo dello spread legato alla formazione di un nuovo Governo M5S e Lega non creerà rischi sistemici per l'Eurozona. Ne sono convinti gli analisti di Goldman Sachs : "Crediamo che lo ...