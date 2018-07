Gli ultimi sms di Matteo | scomparso da giovedì

Lenny Kravitz all’Arena di Verona il 16 luGlio : scaletta - ultimi biGlietti in prevendita e prossimi concerti in Italia : Atteso per stasera il concerto di Lenny Kravitz all’Arena di Verona. Il monumentale anfiteatro si prepara ad accogliere un tutto esaurito di fan impazienti. L’artista sigla il suo arrivo in Italia con un sold out in una delle location più suggestive del nostro panorama, da tempo consacrata tempio della musica. Quella del capoluogo veneto tuttavia è sola la prima delle date Italiane. Dopo il benvenuto di stasera, il tour proseguirà infatti ...

Iron Maiden a Trieste con Legacy of The Beast World Tour : scaletta e prezzi deGli ultimi biglietti disponibili : Gli Iron Maiden a Trieste si esibiranno domani, martedì 17 luglio, per l'ultimo degli appuntamenti in programma in Italia quest'anno. I biglietti per il settore Standing 1/Prato 1 sono esauriti ma è ancora possibile acquistare su TicketOne.it e presso i punti vendita autorizzati i biglietti nel settore Standing 2 / Prato 2 al prezzo di € 74,75 per posto unico intero non numerato (in piedi). L'evento degli Iron Maiden a Trieste si terrà in ...

Orari e scaletta di Caparezza al Rock In Roma 2018 il 16 luGlio - ultimi biGlietti e indicazioni per l’Ippodromo delle Capannelle : Con una nuova data della tranche estiva del Prisoner 790 Tour, lunedì 16 luglio va in scena il concerto di Caparezza al Rock In Roma 2018: il cantautore di Molfetta porta il suo nuovo show a supporto dell'ultimo omonimo album in studio sul palco principale della kermesse musicale dell'estate Romana. L'appuntamento al Postepay Rock in Roma è all'Ippodromo delle Capannelle alle ore 21.45, per assistere al concerto di Caparezza con special guest ...

Migranti; nella notte lo sbarco a Pozzallo deGli ultimi 380 dalle due navi : È andato avanti per tutta la notte a Pozzallo, in Sicilia, lo sbarco dei 380 migranti rimasti a bordo delle due navi di Frontex e della Guardia Costiera, i pattugliatori Protector e Monte Sperone. Il via libera del Viminale era arrivato nella tarda serata di domenica, dopo l'impegno di Malta, Francia, Germania, Spagna e Portogallo ad accoglierne 50 ciascuno. "È una ...

“Gli ultimi fuochi” di Fitzgerald : Non ci sono secondi atti nelle vite americane». Nel repertorio d’incantesimi del mago delle parole - quale Francis Scott Fitzgerald era a buon diritto - la frase suona come una sentenza. È tra le più citate della letteratura americana. Non viene dai party del Grande Gatsby né dalle penombre alcoliche di Tenera è la notte, i suoi due libri più famos...

Scaletta Roger Waters a Roma il 14 luGlio : info e ultimi biGlietti per il Circo Massimo : Roger Waters a Roma stasera, sabato 14 luglio, in concerto al Circo Massimo per Us + Them tour 2018. Quello di Roger Waters a Roma è tra gli eventi live di musica internazionale più attesi della stagione. Dopo essersi esibito a Lucca, l'artista raggiungerà il colossale Circo Massimo di Roma per esibirsi stasera con un unico concerto nella capitale. I biglietti e i pacchetti VIP sono esauriti. Non sono più disponibili posti in prevendita su ...

Banche - scomparsi oltre 6.000 sportelli neGli ultimi 7 anni : Un problema sociale 'sottovalutato' - osserva il sindacato - così come l'impatto sull'economia locale: sette anni fa c'erano 7,6 sportelli ogni 1.000 imprese, ora sono solo 6,2. Scorrendo il rapporto ...

BiGlietti Finale Mondiali 2018 : quanto costano e come acquistare Gli ultimissimi tickets per Francia-Croazia. Servono miGliaia di euro… : Domenica 15 luglio si giocherà la Finale dei Mondiali 2018 di calcio: Francia e Croazia si sfideranno allo Stadio Luzhniki di Mosca in una partita che farà sicuramente la storia e che ci consegnerà i nuovi Campioni del Mondo. Da una parte i favoriti Galletti che arrivano all’appuntamento dopo aver surclassato Argentina, Uruguay e Belgio mentre dall’altra la grande rivelazione balcanica che è dovuta ricorrere ai rigori o ai ...

Preoccupazione che i dazi possano far diminuire l'indice di fiducia dei consumatori statunitensi al più basso livello deGli ultimi 6 mesi : Secondo quanto reso noto dall'indagine, la percentuale dei consumatori statunitensi preoccupati che le politiche dei dazi possano impattare negativamente sull'economia statunitense è salito dal 15% ...

Dalla marcia trionfale agli inciampi. Ecco Gli ultimi passi falsi di Matteo Salvini : La ciliegina politica è stata messa da Luigi Di Maio , affrettatosi a dare ragione al Quirinale. NON SI PARLA ANCORA DEI CIE Fin dal primo giorno Salvini si è concentrato sul convincere gli altri ...

Gianna Nannini a Mantova - riparte Fenomenale Il Tour : scaletta e ultimi biGlietti in prevendita : Gianna Nannini a Mantova questa sera, venerdì 13 luglio, in Piazza Sordello. riparte da qui la Tournée di concerti della rocker. La leg estiva del Fenomenale Tour 2018 che ha visto Gianna sui palcoscenici dei più importanti palazzetti dello sport italiani dal 29 marzo al 21 aprile, parte oggi da Piazza Sordello a Mantova per far tappa in 14 città italiane e chiudere il 25 agosto a Misano Adriatico. Dopo il successo della tranche tedesca ...

Ultimi biGlietti per la data zero di Laura Pausini a Jesolo il 13 luGlio : info utili e ingressi : La data zero di Laura Pausini a Jesolo anticipa la partenza del tour che terrà al Circo Massimo di Roma. L'artista di Solarolo sarà ancora al Palazzo del Turismo per la prima della tournée nella quale porterà la scaletta dei concerti organizzati per Fatti sentire. Reduce dal raduno con i fan, Laura Pausini è ora pronta per il ritorno sul palco nel quale porterà la musica del nuovo disco dal quale ha già estratto tre singoli. Coloro che hanno ...