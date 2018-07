Gli spazi impropri che la Politica non deve occupare

La PuGlia al Salone Aerospaziale di Farnborough : Per una settimana, da oggi lunedì 16 a domenica 22 luglio il Distretto Tecnologico Aerospaziale Pugliese, Dta, e Aeroporti di Puglia partecipano insieme al tradizionale Salone biennale dell'Aerospazio ...

FEM * a Superquark con le frontiere innovative della pescicoltura - IL 18 luGlio su Rai 1 spazio ai mangimi innovativi e sostenibili - : Il servizio si inserisce all'interno della rubrica "La scienza in cucina". A San Michele sono stati evidenziati anche gli obiettivi del progetto SuShin, finanziato dal bando Ager 2015-1017 , ...

L'aerospazio puGliese in mostra al salone aeronautico di Farnborough : Oltre a questi aspetti tecnico - formali Grottaglie ha anche una storia di attrazione da raccontare, quale catalizzatore per applicazioni e progetti legati all'economia spaziale - droni, iperdroni, ...

Balle spaziali - Marco TravaGlio smonta due fake news : i soldi pubblici ai giornali (che arrivano ancora) e il vero motivo dei naufragi : E’ vero che i giornali non prendono più soldi pubblici quindi non bisogna più intervenire contro i finanziamenti a pioggia alla stampa italiana? E’ vero che i naufragi che accadono a pochi chilometri dalla costa libica sono colpa della nuova politica del nuovo governo italiano? Questa settimana Marco Travaglio smonta queste due fake news per il 35esimo appuntamento di Balle spaziali, disponibile in abbonamento su app e sito di Loft. ...

BEI ed ESA collaborano per aumentare Gli investimenti nel Settore Spaziale Europeo : Oggi, Ambroise Fayolle, Vice Presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI) ha dato il benvenuto al Direttore Generale dell’ESA Jan Wörner per la firma di una Dichiarazione Congiunta a favore delle due organizzazioni. La Dichiarazione Congiunta avanza l’intenzione delle due organizzazioni di cooperare per sostenere l’investimento in aumento nel Settore Spaziale Europeo, aiutando così a creare parità di condizioni ...

Aeroporto Taranto GrottaGlie - mancano i treni e Gli aerei e si pensa allo spazio : ... come treni ed aerei, che ci impedisce di andare a trovare i nostri figli e parenti in Italia e nel mondo, con l'Aeroporto a 10 km dalla città di Taranto. Quindi mancano le infrastrutture necessarie ...

Il telescopio spaziale Kepler va in ibernazione - in attesa deGli ultimi dati : ... aumentano i casi di diabete Tenere lo stesso medico può salvarti la vita Esopianeti: il clima, le stagioni e la vita Home - SCIENZA - Spazio Il telescopio spaziale Kepler va in ibernazione, in ...

Dl dignità - Di Maio : 'Ok al ritorno dei voucher - ma nessuno spazio aGli abusi' : "Se i voucher possono servire a settori come l'agricoltura e il turismo per specifiche competenze, allora ben vengano". Lo afferma il ministro del Lavoro Luigi Di Maio presentando le linee guida dei ...

Agcom : Tlc in crescita e la 'Tv liquida' toGlie spazio alla tradizionale : Si tratta di una nuova frontiera che interessa vasti settori della vita sociale e politica: si spazia dalle relazioni sociali a quelle professionali, dalle opinioni, i linguaggi, i comportamenti ...

Luna : Israele spera di replicare l’”effetto Apollo” suGli USA inviando il più piccolo veicolo spaziale sul satellite [DETTAGli] : Un’organizzazione israeliana ha dichiarato che spera di diventare il primo ente non governativo a far atterrare un veicolo sulla Luna. SpaceIL e Israel Aerospace Industries (IAI) pianificano di lanciare il veicolo senza equipaggio a dicembre. Se tutto andrà secondo i piani, Israele diventerebbe il quarto Paese a far atterrare un veicolo sulla Luna, dopo Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina. SpaceIL invierà il modulo, ancora senza un nome, a Cape ...

Inter - tre nomi per il centrocampo e cessioni per far spazio in rosa : tutti i dettaGli : Inter molto attiva sul mercato, con alcuni calciatori con la valigia in mano ed altri in procinto di firmare con il club nerazzurro “L’Inter continua a propormi Eder per Praet, ma io sono contrario alle minestre riscaldate. Parte soltanto se pagano la clausola”. Parole e musica di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. Il calciomercato dell’Inter gira proprio intorno a due nodi che il patron doriano ha sintetizzato in una ...

Virgin Galactic aprirà uno spazioporto in PuGlia : Puglia al centro dei futuri viaggi nello spazio. La Virgin Galactic di Richard Branson ha portato sul mercato i voli spaziali

Spazioporto e voli suborbitali da GrottaGlie - pronti a partire : ... al di là del turismo, come ad esempio il lancio di piccoli satelliti, formazione degli astronauti, scienza in microgravità o test di nuove tecnologie. Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ...

Balle Spaziali - Marco TravaGlio smonta tre fake news : dal vero orientamento del dl Dignità aGli sprechi dell’Air Force Renzi : E’ vero che il decreto Dignità varato dal ministro Luigi Di Maio farà perdere centinaia di migliaia di posti di lavoro e rovinerà la nostra economia? E’ vero come dice Matteo Salvini che la sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di 49 milioni di euro alla Lega Nord è una sentenza politica per colpire la Lega al governo? E’ vero quel che dice Matteo Renzi che il contratto pubblicato dal Fatto Quotidiano sul suo aereo ...