Gli ospiti di Festival Show a Caorle Venezia il 26 luglio da Thomas a Shade e Bianca

MAURIZIO COSTANZO SHOW/ Anticipazioni 15 luGlio : Simona Ventura - Stefano e Niccolò Bettarini ospiti? (Replica) : Il MAURIZIO COSTANZO SHOW torna in onda oggi, domenica 15 luglio, in prima serata su Rete4. Quale sarà la puntata che sarà trasmessa in replica? L'ipotesi.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 07:06:00 GMT)

ELISA - 20 ANNI IN OGNI ISTANTE/ Diretta e ospiti : l'amico Federico ZampaGlione (replica) : ELISA – 20 ANNI in OGNI ISTANTE, eccovi le anticipazioni dello spettacolo musicale con protagonista la Toffoli all'Arena di Verona, tutti gli ospiti e le info streaming.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 22:29:00 GMT)

ELISA - 20 IN OGNI ISTANTE/ Diretta e ospiti : l'emozione di Federico ZampaGlione (replica) : ELISA – 20 anni in OGNI ISTANTE, eccovi le anticipazioni dello spettacolo musicale con protagonista la Toffoli all'Arena di Verona, tutti gli ospiti e le info streaming.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 19:25:00 GMT)

Elisa 20 Anni In Ogni Istante : ospiti e scaletta 14 luGlio su Canale 5 : Elisa 20 Anni In Ogni Istante va in onda stasera in tv sabato 14 luglio 2018 in onda in prima serata su Canale 5. Nello speciale musicale vedremo i momenti salienti dei concerti che la cantautrice di Monfalcone ha tenuto in settembre all’Arena di Verona per festeggiare i suoi primi venti Anni di carriera. SCOPRI COSA C’È IN TV Elisa 20 Anni In Ogni Istante: scaletta 14 luglio su Canale 5 Intitolati Togheter, ...

Elisa – 20 anni in Ogni Istante/ Diretta e tutti Gli ospiti della Toffoli e le info streaming (replica) : Elisa – 20 anni in Ogni Istante, eccovi le anticipazioni dello spettacolo musicale con protagonista la Toffoli all'Arena di Verona, tutti gli ospiti e le info streaming.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 07:00:00 GMT)

Ospiti in scaletta al Wind Summer Festival il 12 luGlio su Canale 5 da Irama a Einar - Ermal Meta e Annalisa : Il Wind Summer Festival il 12 luglio approda su Canale 5 con la seconda delle quattro serate registrate in Piazza del Popolo a Roma a fine giugno. Tra gli Ospiti della seconda serata del Wind Summer Festival il 12 luglio troviamo Emma Marrone ma anche Takagi & Ketra con Giusy Ferreri per Amore e Capoeira, la canzone stabile ai vertici delle classifiche di vendita dell'estate. Da Amici di Maria De Filippi ci sarà il vincitore, Irama, e ...

Wind Summer Festival 2018/ Seconda puntata - diretta : Gli ospiti ed i giovani in gara (12 luglio) : Wind Summer Festival 2018, diretta Seconda puntata del 12 luglio: tutti gli ospiti ed i giovani in gara. Chi sarà in vincitore della serata? Conduce Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Battaglia(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 06:12:00 GMT)

#WindSummerFestival – Seconda serata del 12 luglio 2018 – Con Ilary Blasi. Gli ospiti e la scaletta della serata. : Estate, ossia musica e divertimento. Per il sesto anno consecutivo, Canale 5 torna a proporre il Wind Summer Festival. Dopo un anno d’assenza, l’evento ritorna ad essere curato da Fascino insieme con l’onnipresente F&P Group, e con la partnership radiofonica di Radio 105, emittente principale del gruppo Radio Mediaset. Cambia, dopo cinque edizioni, la conduttrice dell’evento, che quest’anno sarà Ilary Blasi, ...

India - cuoca avvelena Gli ospiti che l’avevano criticata : rischia la pena capitale : Il fattaccio è accaduto a Mahad, una cittadina sulla costa occidentale dell’India qualche settimana fa. Gli ospiti la prendevano in giro dicendole che non sapeva cucinare. Una cuoca, rabbiosa e desiderosa di vendetta ha quindi aggiunto alle pietanze un potente veleno che ha ucciso 5 persone e ne ha mandate all’ospedale altre 88. India: cuoca impazzisce ed avvelena i commensali Protagonista di questa assurda (e tragica) vicenda è ...

Annunciati Gli ospiti di Meraviglioso Modugno il 6 agosto - da Gabbani a Carmen di Amici 2018 : Gli ospiti di Meraviglioso Modugno sono finalmente ufficiali. La manifestazione si terrà a Polignano a Mare il 6 agosto prossimo, con tanti nomi della musica italiana pronti a rendere omaggio al grande artista pugliese. Per i 90 anni dalla nascita, sul palco dell'evento ci saranno Luca Carboni, Gaetano Curreri, Carmen Ferreri, Francesco Gabbani, Ghemon, Simona Molinari, Paola Turci e Manuel Agnelli con Rodrigo D'Erasmo. L'ingresso allo ...

Faccio quello che voGlio di Fabio Rovazzi con Al Bano - Emma - Nek e tanti ospiti inaspettati contro la notorietà a tutti i costi : Faccio quello che voglio di Fabio Rovazzi sarà in rotazione radiofonica da venerdì 13 luglio e si avvale della collaborazione di numerosi ospiti, sia nella canzone che nel video ufficiale. "Tra un po' capirete perché ci sto mettendo tanto tempo ad uscire. Preparatevi alla cosa più figa della storia”, scrive Rovazzi a proposito del nuovo singolo, Faccio quello che voglio, seguito da un videoclip che è un cortometraggio vero e proprio della ...

Mondiali - Berlusconi tra Gli ospiti attesi per finale Russia 2018 : Mosca, 11 lug., askanews, - Anche Silvio Berlusconi sarebbe tra gli ospiti attesi a Mosca per la finale di Russia 2018. Nessuna conferma ufficiale, ma fonti dalla capitale russa parlano di una visita '...

Presentata la 48esima edizioni del Giffoni Film Festival : tutti Gli ospiti : È considerata il primo 'Social Talent Show' al mondo ed è stata creata per scovare talenti sullo smartphone. Il cineasta, entrato di diritto nell'olimpo dei grandi artisti internazionali grazie a ...

Annunciati Gli ospiti di Radio Bruno a Cremona il 23 luglio da Einar a Francesca Michielin e Thomas : Gli ospiti di Radio Bruno a Cremona sono finalmente ufficiali. Dopo l'inizio a Cesenatico, la kermesse estiva organizzata dall'emittente Radiofonica modenese è pronta a sbarcare in una nuova location per accogliere un'altra serie di artisti pronti ad arricchire la serata del 23 luglio prossimo. Tra i tanti attesi anche Einar, finalista dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e ora in giro per i maggiori festival italiani per ...