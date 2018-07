Gli orti d' estate | paradisi da scoprire | tra laghi e alte quote | a Como | Brescia e Bormio

Drammatico weekend sulle strade - 9 morti in incidenti Distrutta famiGlia con bimbo 6 mesi. : Roma - Quello che si è concluso è stato un fine settimana funestato da numerosi incidenti stradali in cui hanno perso la vita 9 persone e altre 15 sono rimaste ferite, alcune in modo molto grave. Nella giornata di domenica il più grave si è verificato sulla A1 nel frusinate, dove hanno perso la vita due giovani avvocati Stanislao Acri e Daria Olivo, entrambi di 35 anni, e il loro bambino di appena 6 mesi. Stanislao Acri, ...

Mediaset si allarga - chiuso l’accordo con Perform : su Premium Gli eventi sportivi della piattaforma DAZN : Intesa trovata tra Mediaset e Perform, i clienti Premium avranno a disposizione anche la piattaforma DAZN per vedere la serie A e la serie B La piattaforma DAZN sbarca su Premium, è questa la novità principale dell’accordo stipulato da Mediaset e Perform. Gli abbonati potranno usufruire di questi nuovi canali all’interno del proprio pacchetto a partire dal primo agosto 2018, al nuovo prezzo ridotto di 19.90 euro al mese. Un ...

Aversa - senzatetto sotto i portici della banca : il dramma deGli 'invisibili' - : Aversa " Coperte, sacchi a pelo, cartoni. Usano di tutto per costruirsi il proprio giaciglio. Per casa i portici della Bper, la banca di via San Francesco da Paola. Chi transita da quelle parti non ...

