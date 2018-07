Gli immigrati delinquono di più? Falso

Baldassarre : accoGlienza immediata per immigrati via Scorticabove : Roma – “accoglienza nell’immediato e un percorso successivo che tuteli i diritti umani e i legami comunitari per le persone destinatarie dello sfratto eseguito il 5 luglio in via Scorticabove. Il tavolo permanente che abbiamo avviato con la comunita’ sudanese continua a lavorare verso questi obiettivi. Il prossimo incontro si svolgera’ il 23 luglio”. Cosi’ su Facebook l’assessore alla Persona ...

Elisabetta Gardini - immigrati : 'Qualcosa è cambiato in Europa. Non c'è più il messaggio : vi accoGliamo tutti' : 'Siamo in un momento di grandi cambiamenti e confronti. Negli Stati Uniti il dibattito sull'Europa, ma si legga Germania, è molto aspro'. Elisabetta Gardini , ospite a L'aria che tira , su La7 , ...

Corsera - immigrati : diminuiscono Gli sbarchi - i trafficanti si spostano : Cifre che danno ragione a Matteo Salvini e zittiscono , o almeno dovrebbero, i detrattori come Saviano e Boldrini , per fare due nomi a caso. In poche settimane - nota Lorenzo Cremonesi sul Corriere ...

Paolo Becchi - il sospetto su Sergio Mattarella : 'Gli immigrati dopo il suo intervento ci riproveranno' : ... afferma: ' Matteo Salvini va in tutti i modi sostenuto perché sta cercando di contrastare una politica migratoria che danneggia il nostro Paese e certo non aiuta quei poveri disgraziati che arrivano ...

Diciotti - l'ordine di Conte a Salvini e Toninelli : sbarcano tutti Gli immigrati dalla nave militare : Arriva da palazzo Chigi l'ordine di far sbarcare tutti i migranti ancora a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Trapani. In una nota della presidenza del Consiglio viene chiarito che: '...

Matteo Salvini - stop alla Diciotti : 'Gli immigrati devono essere identificati e ammanettati' : Linea durissima di Matteo Salvini sugli immigrati a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera : 'Al momento non c'è un porto, sto andando in ufficio a lavorare', dice dopo l'incontro con il ...

Italia-Germania-Italia Il fiGlio di immigrati diventato re delle palestre : E la sua storia di appassionato di sport è anche la cronaca di un'ostinata scalata ai vertici del mondo del business, condotta tra Bari, Berlino e la già citata Treviso. 'A Bari sono nato', racconta. ...

Salvini nella Tendopoli : "Voi sfruttati? Prima Gli italiani"/ Video - ministro contestato da immigrati : Salvini nella Tendopoli: "Voi sfruttati? Prima gli italiani". Il ministro dell'Interno in visita a San Ferdinando, Reggio Calabria: Video, la contestazione degli immigrati(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:53:00 GMT)

Soccorre Gli immigrati in acque libiche. E Salvini blocca la nave italiana : Matteo Salvini è irremovibile. I porti italiani restano chiusi e nessuno può attraccare per scaricare gli immigrati recuperati nel Mar Mediterraneo. E così, dopo gli stop alla Aquarius e alla Lifeline, questa notte ha deciso di bloccare anche una nave battente bandiera italiana. Si tratta della Vos Thalassa, un'imbarcazione che ha salvato 66 stranieri nelle acque libiche dopo essere intervenuta in seguito ad un Sos nella zona di Sar.Secondo ...

Matteo Salvini - immigrati : stop aGli sbarchi anche da navi militari straniere : Prima le navi delle Ong e adesso anche le navi delle missioni militari ufficiali straniere. Matteo Salvini dà un nuovo giro di vite agli sbarchi nel nostro Paese e lo fa dopo che un pattugliatore ...

Giorgia Meloni - lo sfottò sulla maglia rossa per Gli immigrati : 'Mi manca solo il Rolex e un attico a New York' : Da Roberto Saviano e Gad Lerner , l'iniziativa di indossare una maglietta rossa per protestare contro Matteo Salvini e il governo sulla stretta sull'immigrazione ha riscosso un discreto successo tra ...

Da Caserta a Gorizia - la mappa dell'asilo facile che aiuta Gli immigrati : P ercentuali bulgare di concessioni a Caserta, record di dinieghi ad Ancona. Risalendo su fino a Gorizia i sì incassati dai rifugiati tornano a salire fino al 60%, scendendo fino a Perugia i no all'...

Quanti sono esattamente Gli immigrati regolari di cui avrebbe bisogno l'Italia : Senza immigrati non si pagano le pensioni. Ne è convinto il presidente dell'Inps Tito Boeri che lo ha ribadito in occasione della Relazione annuale dell'istituto di previdenza alla Camera. Come riporta il Messaggero, Boeri - già sotto attacco da giorni dal vice premier Matteo Salvini, che ne ha annunciato in pratica il licenziamento a mezzo stampa - non arretra e anzi torna a lanciare l'allarme sul ...

Alassio : cane “razzista” addestrato a ringhiare aGli immigrati diventa l’idolo della spiaggia : In una spiaggia di Alassio la titolare di un hotel ha addestrato il suo jack russel ad abbaiare solo alle persone di colore, e solo a quelle "povere".Continua a leggere