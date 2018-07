Gli antichi Romani cacciavano le balene nel Mediterraneo

Terra dei Fuochi : Biologi - grani antichi e germoGli per eliminare i metalli pesanti : "La scienza che non si occupa della tutela della salute umana " ha affermato in apertura dei lavori il senatore Vincenzo D'Anna, presidente dell'Onb " non è la scienza del futuro. Abbiamo deciso di ...

Con bagni pubblici e caserme - Gli antichi Romani diffusero anche la tubercolosi : Gli altri hanno gradualmente 'conquistato' il mondo. Un globulo bianco, in rosso, si avvolge intorno al batterio della tubercolosi. - Corbis Via nave. Poco prima del 300 a.C., una delle sottofamiglie ...

L'Emilia in pole position punta sui grani antichi - sementi più nobili che non richiedono l'uso di Glifosato cancerogeno : Roma - L'Italia torna a coltivare i grandi antichi, più pregiati e nobili, con maggiori proprietà rispetto alle varietà selezionate in passato per fini industriali. La coltivazione dei grani antichi ...

PuGlia - un viaggio alla scoperta di Castellaneta tra panzerotti e borghi antichi : Il racconto di questo viaggio in Puglia parte con cipolla, sedano e polpo fresco in cartoccio serviti con panzerotti gialli fritti alla fermata Fratelli Gourmet, punto di ritrovo del migliore street food indigeno. Siamo a Castellaneta, nel cuore del Parco Regionale Terra delle Gravine, territorio di lame, anfratti spigolosi, chiese rupestri e villaggi trogloditici, secoli orsono dimora di santi ed eremiti. Come Rutigliano, anche questa ...

Loano - nel cortile della chiesa dei Cappuccini tornano Gli "Antichi sapori sulla via del sale : Venerdì 29 e sabato 30 giugno nel cortile della parrocchia di Santa Maria Immacolata in via dei Gazzi tornano gli "Antichi sapori sulla via del sale", la manifestazione enogastronomica organizzata dal ...

Vespasiano e le tasse sull’urina : le strane leggi deGli antichi romani : Da quella sull'urina a quella, odiata dalle donne, contro il lusso: gli antichi romani sono famosi per aver regalato alla storia alcune fra le leggi più bizzarre e curiose di tutti i tempi. Ma grazie ai documenti giunti fino a noi anche queste stranezze contribuiscono a farci conoscere meglio gli usi, i costumi e la cultura degli antichi.Continua a leggere

Questa fotografa gira il mondo per ritrarre Gli alberi più antichi - : ... Ancient Trees sono i due libri che raccolgono le fotografie degli affascinanti progetti di Beth Moon, artista che ha dedicato i suoi ultimi viaggi a ritrarre gli alberi più antichi e rari al mondo. ...

Ecco Gli effetti della Criosauna - la terapia del freddo consiGliata nell'antichità anche da Ippocrate : ... la nostra è la prima in Abruzzo, una novità come quella della Criosauna, ormai da decenni utilizzata da sportivi e ospedali di tutto il mondo. La Criosauna o terapia del freddo è una pratica ...

Gli strumenti antichi 'aprono' Risonanze : ... incontri, passeggiate guidate nella Foresta millenaria di Tarvisio , ci sarà spazio anche per il pilates mattutino, , pic-nic, mostre e laboratori di Liuteria, spettacoli e laboratori per bambini, ...

Nel 36.420 A.C lo Zep Tepi deGli antichi Egizi parla di una civiltà dotata di conoscenze tecnologiche avanzate : Nel 36.420 A.C lo Zep Tepi degli antichi Egizi parla di una civiltà dotata di conoscenze tecnologiche avanzate Secondo i “Testi delle Piramidi”, ci fu un periodo primordiale dal quale emerse l’ordine dal caos e nel quale gli dèi governavano la Terra. Tale periodo è chiamato “Zep Tepi”. Si tratta solo di racconti mitologici, oppure ci sono fatti storici dietro la tradizione dello Zep Tepi? Armando Mei, un ricercatore italiano, è convinto ...

Gli antichi violini italiani imitavano la voce umana : Gli antichi violini costruiti dai liutai italiani, da Andrea Amati ad Antonio Stradivari, erano progettati in modo da riprodurre la voce umana. Lo si sospettava da tempo, ma soltanto adesso arriva la prova che era davvero cosi’. Lo dimostra la ricerca pubblicata sulla rivista dell’Accademia delle Scienze Italiane (Pnas) dal gruppo di Hwan-Ching Tai, della National Taiwan University. E’ la prima volta che si analizzano ...

TV - Rai Storia : a “Cronache dall’Antichità” Olimpia - i giochi deGli dei : Ogni quattro anni il mondo greco si ferma, le guerre vengono interrotte, le cause legali e le condanne a morte sospese, tutti si riunisco a Olimpia per celebrare il dio Zeus con cinque giorni di gare sportive. “Cronache dall’Antichità”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 21 maggio alle 21.40 su Rai Storia, va alla scoperta delle Olimpiadi e della loro Storia. L'articolo TV, Rai Storia: a “Cronache dall’Antichità” Olimpia, i ...