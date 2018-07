Gli animalisti | “con il vitalizio di Cicciolina aiutiamo cavalli e pitoni”

Choc nel Napoletano - Gli animalisti : 'Cane ucciso a colpi di pietra' : 'Un cane femmina è stato massacrato a colpi di pietre, mentre si trova nel suo giardino, nei pressi della stazione Circvumvesuviana di Torre Annunziata-Oplontis. Il corpo dell'animale è stato trovato ...

Rivoluzione animalistica : ecco l’unico partito nato a difesa deGli amici a quattro zampe : Rivoluzione animalistica è il primo ed unico partito nato a difesa degli amici a quattro zampe. “In questi giorni – si legge in una nota del segretario nazionale Gabriella Caramanica – leggiamo sui giornali molte notizie in merito al presunto fallimento dei movimenti animalisti italiani. Non è nostra intenzione guardare in casa di altri o entrare nel merito delle singole realtà territoriali, piuttosto quello che ci preme affermare è ...

Animalisti liberano topi e coniGli per esperimenti : condannati a un anno e mezzo : MILANO Con un blitz al dipartimento di Farmacologia dell'università di Milano, il 20 aprile 2013, liberarono topi e conigli usati per la sperimentazione scientifica. Un attacco dimostrativo che a tre ...

Blitz deGli animalisti tra le galline da uova : "Ecco cosa vuol dire allevate a terra" : Indagine di Essere animali in dieci stabilimenti di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, tre regioni che coprono quasi la metà della produzione nazionale: "In capannoni senza poter vedere la luce del sole, tra sovraffollamento e cannibalismo"

Gambero si stacca una chela e fugge dalla zuppa/ Video - Gli animalisti fanno polemica : Gambero si stacca una chela e fugge dalla zuppa: Video. Il crostaceo riesce a salvarsi e diventa “eroe” per i social. Le ultime notizie sulla storia che arriva dalla Cina(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 17:49:00 GMT)

Grande Fratello 15 - "espulsione per Filippo" : le grida e la protesta deGli animalisti fuori dalla Casa (video) : "Espulsione per Filippo, espulsione per Filippoooo. Via dalla Casaaaa". Non si placa l'ira degli animalisti che questo pomeriggio si sono radunati fuori dagli Studi di Cinecittà, a pochi metri dalla Casa del Grande Fratello 15. Il loro bersaglio continua a essere Filippo Contri, il concorrente già denunciato dall'AIDAA per il suo modo "particolare" di educare il cane di famiglia ("Io sono per i modi antichi, se fa qualcosa io gli do un ...

Vive da 35 anni con un elefante in giardino - Gli animalisti vogliono portarlo via : 'Non fatelo - è uno di famiglia' : La motivazione ufficiale delle richieste è che l'elefante, nato 42 anni fa, quando non è impegnato con gli spettacoli circensi Vive in un giardino di 100 metri quadri all'interno dell'abitazione di ...

