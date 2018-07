Giulietta e Romeo di Nicola Vaccaj apre il 44mo Festival Della Valle d' Itria a Martina

Tournée da bar : al Borgogna c'è "Giulietta e Romeo" : Secondo appuntamento, giovedì 19 luglio alle 21 , con il ciclo "Shakespeare #Unplugged" presentato al Museo Borgogna da Tournée da Bar , prodotto da Ecate Cultura e finanziato dal Comune di Vercelli. ...

Verona : Giulietta e Romeo Re Life - cinque giorni per la rievocazione storica : Verona, 13 lug. (AdnKronos) - Seguire passo passo i personaggi di Shakespeare per le vie ed i luoghi di Verona; amare, piangere e soffrire con loro per cinque giorni, in una trasposizione storica dalla pagina alla realtà. Torna per il quarto anno la rievocazione itinerante “Giulietta e Romeo Re Life

Verona : Giulietta e Romeo Re Life - cinque giorni per la rievocazione storica (2) : (AdnKronos) - Gli spettatori seguiranno Romeo e Giulietta e potranno rivivere la loro tragica storia, esplorando bellezze suggestive come piazza dei Signori, la Chiesa di Santa Anastasia, la piazzetta di Chiesa Santa Maria Antica, i giardini di piazza Indipendenza ed ovviamente la tomba e la casa Ca

Matrimoni : a Verona un 'Sì' nel segno di Giulietta e Romeo : Verona, 8 lug. , AdnKronos, 'Sposami a Verona' offre agli sposi nel giorno del loro Matrimonio una cornice unica e magnifica: Verona, la città dell'amore. Gli sposi che scelgono Verona per le loro ...

Matrimoni : a Verona un 'Sì' nel segno di Giulietta e Romeo (2) : (AdnKronos) - Ma c'è anche Palazzo Barbieri (della Gran Guardia Nuova o del Municipio), costruito nella prima metà dell’800 dall’ing. Giuseppe Barbieri, come sede della Guardia Civica austriaca, oppure la Sala delle Muse da Casa Guarienti, o il Museo degli Affreschi che sorge sull’area di un comples

Matrimoni : a Verona un 'Sì' nel segno di Giulietta e Romeo : Verona, 8 lug. (AdnKronos) - "Sposami a Verona” offre agli sposi nel giorno del loro Matrimonio una cornice unica e magnifica: Verona, la città dell’amore. Gli sposi che scelgono Verona per le loro nozze hanno infatti la possibilità di legare il proprio “si” alla storia d’amore più famosa al mondo:

"Bevo al mio Amore" : Romeo e Giulietta nel cortile di Casa Alciati : 'Bevo al mio Amore!', lettura ispirata a Romeo e Giulietta, è lo spettacolo che l'Officina degli Anacoleti mette in scena domenica, alle 18,30 e alle 21, nel cortile di Casa Alciati, al museo Leone. "...

MADRE MIA - AL BANO CARRISI RACCONTA MAMMA JOLANDA/ Diretta : un amore tormentato alla Romeo e Giulietta : MADRE Mia, il documentario dedicato a JOLANDA, MAMMA di Al BANO CARRISI, va in onda oggi, domenica 10 giugno, in prima serata su Rete 4. Il racconto di una donna, MAMMA e nonna.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 21:30:00 GMT)

Alfa Romeo Giulietta : la prossima generazione punterà sul baricentro alto : Attesa per il 2022, la futura generazione della Giulietta abbraccerà un aspetto in stile crossover Lo scorso 6 giugno, Marchionne ha svelato l’atteso piano industriale della Casa del Biscione che comprende le novità del brand da qui fino al 2022. Chi aspettava una nuova generazione della Giulietta rimarrà deluso, perché l’attuale modello rimarrà in vendite fino al 2022, anno in cui è attesa la futura versione. Nonostante manchi ancora un bel po’ ...

Vincenzo Incenzo : «Le mie parole per i più grandi - da Lucio Dalla a Renato Zero - pensando a Romeo e Giulietta» : Ci sono due momenti chiave nella vita di VIncenzo Incenzo . Il primo durante le selezioni di Sanremo , con Pippo Baudo direttore artistico che bocciava ripetutamente le canzoni presentate Dalla casa ...

Alfa Romeo - ritornano GTV e 8C. I Suv diventeranno tre - confermata la Giulietta : Si ispirava concettualmente alla storica 8C degli Anni 30 In programma pure due inedite sport utility , una più piccola e una più grande della Stelvio , pensate per presidiare rispettivamente la ...

Romeo & Giulietta - nuovo tour per il musical dei record : Spettacoli come questo sono il futuro dell'intrattenimento. Con tutta la tecnologia, sono ormai pochi i concerti di grandi star che riescono a coinvolgerti veramente. Un musical come Romeo e ...

Alessio La Padula di Amici nel cast dei ballerini di Romeo e Giulietta : Che fine ha fatto il ballerino Alessio La Padula di Amici? Il ballerino Alessio La Padula, noto e amatissimo concorrente dell’edizione numero 15 di Amici di Maria De Filippi, sta per salire su un palco molto importante. Dopo il videoclip con Elisa e il tour con Alessandra Amoroso, tra i progetti più importanti per il ballerino […] L'articolo Alessio La Padula di Amici nel cast dei ballerini di Romeo e Giulietta proviene da Gossip e ...

Giulia Luzi : “Non perdetevi i nuovi spettacoli di Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo” : Indietro 30 maggio 2018 2018-05-30T18:14:50+00:00 ROMA – L’amore travolgente di Romeo e Giulietta torna a rivivere al Palattomatica di Roma con Ama e cambia il mondo per quattro imperdibili repliche. Le ultime prima della pausa estiva. Lo spettacolo, che ha collezionato successi su successi, torna così in scena – dopo due anni di assenza – l’1, […] L'articolo Giulia Luzi: “Non perdetevi i nuovi spettacoli di Romeo e Giulietta – Ama e ...