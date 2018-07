Giornata positiva per l' indice del settore telecomunicazioni | +2 | 14%

Piazza Affari : positiva la Giornata per Ferrari : Rialzo marcato per Ferrari , che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che il cavallino rampante ...

Londra : positiva la Giornata per Admiral : Avanza Admiral , che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Admiral più pronunciata rispetto all'...

Positiva la Giornata per Milano e gli altri mercati europei : Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente , cosi come Piazza Affari che mostra un'ottima performance dopo l' accordo sui migranti tra la Merkel e Seehofer che ha scongiurato una crisi ...

Wimbledon 2018 : prima Giornata più che positiva per gli italiani. Quattro vittorie e una sconfitta il bilancio : L’euforia per la cavalcata di Marco Cecchinato a Parigi non si è arrestata. Chiariamo subito, a scanso di equivoci: è solo il primo turno ma la prima giornata di Wimbledon è stata ampiamente positiva per il tennis italiano. Cinque incontri e Quattro successi, con il rammarico di un en-plein che avrebbe reso il primo lunedì del torneo perfetto. Cominciamo da Camila Giorgi, per galanteria ma anche perché la prima a scendere in campo. ...

Vela – Giochi del Mediterraneo - Giornata molto positiva per gli italiani delle tavole : giornata molto positiva per gli italiani delle tavole ai Giochi del Mediterraneo 2018. Domani tornano in acqua anche i Laser, oggi in riposo Proseguono i Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona, in Spagna, con gli oltre 3600 atleti impegnati nelle 31 discipline sportive, tra queste anche la Vela la cui sede è a Salou. Il vento è stato abbastanza leggero anche oggi, sette nodi per la prima prova è poi aumentato fino a dieci, un po’ più a destra ...

L'Indice del settore Costruzioni italiano è in territorio positivo - +0 - 74% - - positiva la Giornata per Buzzi Unicem - +1 - 43% - : Teleborsa, - Scambi in positivo per il settore Costruzioni a Milano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Construction & Materials. Il FTSE Italia Construction & ...

Positiva la Giornata per Aviva : Balza in avanti Aviva , che amplia la performance Positiva odierna, con un incremento dell'1,91%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Aviva mantiene ...

Positiva la Giornata per BMW : Apprezzabile rialzo per il produttore di auto di Monaco , in guadagno dell'1,88% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di BMW è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . ...

Positiva la Giornata per Royal Dutch Shell : Apprezzabile rialzo per Royal Dutch Shell , in guadagno dell'1,90% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Giornata positiva - Yates non è al 100%. Proviamoci sullo sterrato delle Finestre…” : Chris Froome ha attaccato sulla salita di Pratonevoso e ha messo in crisi la maglia rosa. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France ha sfruttato al meglio le difficoltà di Simon Yates e si è portato da 3’22” dal leader. Il Giro d’Italia non è ancora chiuso e il britannico ci crede fermamente come ha dichiarato ai microfoni di RaiSport: “Una giornata positiva, è andata abbastanza bene. Questa è la prima tappa di tre ...

PAOLO FOX/ Oroscopo oggi 23 maggio 2018 : Giornata positiva per lo Scorpione - Pesci innamorati : Oroscopo di PAOLO Fox di oggi 23 maggio 2018. Previsioni segno per segno: mercoledì molto impetuoso per l'Acquario, Bilancia chiamata a pensare positivo(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 15:28:00 GMT)

Positiva la Giornata per WPP : Balza in avanti WPP , che amplia la performance Positiva odierna, con un incremento dell'1,89%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che WPP mantiene forza ...

Positiva la Giornata per Fortune Brands Home & Security : Avanza Fortune Brands Home & Security , che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fortune Brands ...

Positiva la Giornata per Smith : Scambia in profit Smith , che lievita dell'1,84%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Smith evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la ...