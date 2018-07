Giorgia Meloni gela Silvio Berlusconi | ' Il centrodestra è finito'

Giorgia Meloni a Libero : 'Salvini non può votare il decreto di Di Maio' : C' è un mondo enorme che il centrodestra non ha saputo rappresentare adeguatamente in questi anni e che si è organizzato sul territorio indipendentemente dai partiti. Oggi scelgono noi per la nostra ...

Giorgia Meloni - 200 amministratori locali lasciano Forza Italia per Fratelli d'Italia : 'Guardate qui'. Giorgia Meloni , mentre rilascia interviste ai tg, indica il roll-up alle sue spalle: 'C'è scritto 150 amministratori verso Fratelli d' Italia . L'abbiamo stampato un paio di giorni fa.

"La Lega non ci spaventa" - Giorgia Meloni chiama a raccolta gli amministratori locali di Fratelli d'Italia : "La Lega non ci spaventa". Giorgia Meloni chiama a raccolta a Roma tutti gli amministratori che hanno deciso negli ultimi mesi di aderire a Fratelli d'Italia per dire che il centrodestra non è solo Matteo Salvini, nonostante l'inarrestabile exploit nelle urne e nei sondaggi. Il messaggio è che dal suo partito non c'è alcun fuggi fuggi verso il Carroccio "al di là di quello che dicono alcune interessate più che ...

Fdi - 220 amministratori locali passano con Giorgia Meloni : 'Rifondare il centrodestra' : C'è chi lo chiama smottamento, chi osmosi. Sicuramente a destra i movimenti sono tanti e l'epicentro mobilissimo. Duecentoventi amministratori locali passano con Giorgia Meloni, e quindi con Fratelli ...

Ora Giorgia Meloni vuole abolire il reato di tortura : Abrogare la legge che nella scorsa legislatura ha introdotto il reato di tortura e aumentare le pene per i reati di minaccia o resistenza a pubblico ufficiale. Sono le due proposte di legge che Fratelli d'Italia ha presentato a Montecitorio, per le quali la presidente Giorgia Meloni ha espresso la speranza che il governo assuma un atteggiamento più disponibile rispetto a quello tenuto finora su altre proposte del suo partito. ...

Giorgia Meloni : "Abolire il reato di tortura che impedisce agli agenti di fare il proprio lavoro" : Stop al reato di tortura e una stretta per le aggressioni contro le forze dell'ordine: sono alcuni degli obiettivi "chiave" da raggiungere per Fratelli d'Italia che ha presentato due proposte di legge in una conferenza stampa alla Camera. "Abolire il reato di tortura che impedisce agli agenti di fare il proprio lavoro", ha scritto Giorgia Meloni su Facebook.Difendiamo chi ci difende: abbiamo presentato due proposte di legge per aumentare le pene ...

Chicco - spot invita a fare figli : è bufera/ Video - “Fatelo per l'Italia” : Giorgia Meloni difende l'azienda : Chicco, spot invita a fare figli: è bufera, Video. “Fatelo per l'Italia”: Giorgia Meloni difende l'azienda dalle critiche che sono piovute. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 15:42:00 GMT)

Giorgia Meloni contro il tunisino che aggredisce una 22enne : 'Verme - che fine devi fare' : Alla Montagnola, a Bologna, una 22enne è stata aggredita e rapinata da un immigrato tunisino . L'aggressione è avvenuta mentre lei stava aspettando dei compagni seduta su una panchina del parco: a ...