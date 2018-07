Gioconda in maglia francese | rivolta social contro il Louvre

Russia 2018 - la Francia esulta con la Gioconda con la maglia della Nazionale. I tifosi italiani non perdonano : E c'è chi gode: 'Che bello! Hanno bisogno del genio italiano per affermare che sono campioni del mondo!'.

Gioconda con la maglia della Francia : provocazione del Louvre su Twitter/ Foto - italiani indignati "è nostra" : La Gioconda con la maglia della Francia : la Foto del Louvre su Twitter dopo la vittoria ai Mondiali fa indignare i tifosi italiani che la prendono come una provocazione .(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 09:59:00 GMT)

