Gianni Cuperlo al Fatto | Il Pd cambi tutto | tranne il nome | stagione Renzi è

(Di lunedì 16 luglio 2018) C'è quello che il Pd deve fare, in primis "are impianto, classe dirigente e concezione del potere". C'è quello che il Pd non deve fare, "non dobbiamo chiamarci in un altro modo, abbiamo passato 20 anni a sciogliere e rifondare partiti". C'è quello che il Pd hamale, "lasciare M5S alla Lega è stato un errore incomprensibile"., neo componente della segreteria di Maurizio Martina, rilascia una lunga intervista alQuotidiano per provare ad annunciare uno di registro all'interno del Partito Democratico."Dopo quattro anni mi è stato chiesto di dare una mano e io provo a darla. Detto ciò mi sarei atteso da un ex ministro (Calenda, ndr) l'appello a inviare mail civili di protesta al Viminale, non al Nazareno. Ma capisco di essere un uomo all'antica".Il Pd è all'opposizione del Governo Conte ed è anche ...