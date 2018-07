Gianfranco Fini rinviato a giudizio con Elisabetta | Sergio e Giancarlo Tulliani con

Gianfranco Fini a processo per riciclaggio : al centro dell’inchiesta la vendita della casa di Montecarlo : L'ex presidente della Camera Gianfranco Fini andrà a processo per riciclaggio. Tra le operazioni al centro dell'inchiesta figura la vendita della casa di Montecarlo lasciata in eredità ad Alleanza Nazionale e acquistata dal cognato Giancarlo Tulliani attraverso società offshore grazie ai soldi dell'imprenditore delle slot Francesco Corallo.Continua a leggere

