GETTA CANE IN MARE CON PIETRA AL COLLO Ultime notizie Valderice | sindaco | “presto sarà

GETTA CANE in mare con pietra al collo. Costa : "Pene più severe" : Getta cane in mare con pietra al collo. Costa: "Pene più severe" Il ministero dell'Ambiente si “costituirà parte civile nell'eventuale processo” a carico del padrone della cagnolina mia. Anche il ministro della Giustizia Bonafede annuncia un inasprimento delle sanzioni per chi maltratta gli ...

Cane GETTAto in mare con pietra al collo - ministro Costa : “Pene più aspre per chi maltratta gli animali” : “Coraggiosa e forte la cagnolina Mia. E sono stati eccezionali i bagnanti che l’hanno soccorsa, allertato le forze dell’ordine e concorso a denunciare il padrone. Pene più aspre per chi maltratta gli animali. Sono i nostri compagni di vita, i nostri fedeli amici: il loro maltrattamento è un delitto atroce e mi muoverò affinché le pene siano inasprite noi, come ministero, ci costituiremo senz’altro parte civile ...

Senza parole….accade a Trapani : il suo cane non vuole fare il bagno - il proprietario gli lega una pietra al collo e lo GETTA in mare : Il cucciolo è riuscito a liberarsi e a salvarsi. Il padrone, invece, è stato denunciato Il suo cane non voleva far il bagno, così lui gli ha legato una pietra al collo e lo ha gettato in acqua. È accaduto a Valderice, nel Trapanese. Il cucciolo è però riuscito a liberarsi dal collare al quale era legata la pietra, e a tornare in riva.-- I bagnanti, che nel mentre si erano accorti della situazione e avevano chiamato la polizia, hanno ...

Trapani - GETTA CANE in mare con pietra al collo. Ma l’animale si libera e si salva : getta il proprio cane in mare con una pietra al collo perché “voleva convincerlo a fare il bagno”. l’animale, però, riesce fortunatamente a liberarsi dal collare e a mettersi in salvo. È successo a Valderice nel Trapanese, dove i bagnanti che hanno assistito alla scena hanno subito provveduto a soccorrere l’animale e a chiamare i vigili. Dal microchip si è scoperto che il cane è una femmina e si chiama Mia. L’incidente le ...

GETTA CANE in acqua con una grossa pietra al collo : si libera e si salva : Ha Gettato il cane con una grossa pietra al collo. È accaduto questa mattina al Lido Valderice, nel trapanese. Il cane è riuscito a liberarsi dal collare e a raggiungere riva, dove è stato subito soccorso dai bagnanti che, assistendo alla scena, avevano già allertato le forze dell'ordine.Grazie al microchip, si è scoperto che il cane è una femmina e si chiama Mia. Il proprietario, subito identificato ...

