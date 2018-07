Genoa | parla Spolli | ' L' obiettivo resta la salvezza'

Balotelli vuole la Serie A : Raiola parla con la Roma - Genoa e Parma ci pensano : Mario Balotelli ha ritrovato l'azzurro e adesso sogna di tornare a giocare in Serie A. Rilanciato dal biennio al Nizza, il 27enne attaccante ex Inter e Milan è finito nel mirino di tre importanti ...

Calciomercato Genoa - Perinetti parla di Perin : le indicazioni sul portiere : Calciomercato Genoa – Il Genoa è in campo per la gara di campionato contro il Torino, prima del match importanti indicazioni di Perinetti che ai microfoni di Premium Sport ha parlato del futuro del portiere Perin: “il calcio di oggi è questo, il mercato dinamico, bisogna essere pronti a sfruttare determinate occasioni, sostituire giocatori attratti da altre piazze e competizioni come la Champions. Salutiamo intanto Criscito, ...

Preziosi annuncia un Genoa spettacolare e i primi nomi parlano chiaro : L'anno prossimo daremo spettacolo [VIDEO], parole del presidente del Genoa, Enrico Preziosi, rientrato in citta' a pochi giorni dall'ultima sfida della stagione contro il Torino che si giochera' in casa. Il Joker è tornato a sorridere dopo tanto tempo, con un entusiasmo che a tratti è parso ritrovato. Due esterni forti per volare La sua nuova promessa ai tifosi è quella di allestire un Genoa competitivo, ancora di più di quello che raggiunse ...

Giuseppe Rossi parla del suo futuro : “se resterò al Genoa? Ecco cosa dico” : Giuseppe Rossi sta per concludere una stagione travagliata in forza al Genoa, il finale però fa ben sperare in chiave futura Giuseppe Rossi è tornato a segnare dopo un lungo digiuno dovuto ai tanti infortunio che ne hanno condizionato la carriera, adesso però, l’attaccante punta al definitivo rilancio. Il suo contratto col Genoa scadrà a breve e proprio in queste ore si sta discutendo col club il possibile rinnovo dell’accordo anche ...

Genoa - Perin svela un retroscena : “non dormivo la notte” - poi parla del futuro : Il Genoa ha raggiunto la salvezza, adesso si preannuncia un’estate caldissima sul mercato, al centro delle trattative il portiere Perin che nel frattempo svela alcuni retroscena in occasione della presentazione della Partita del Cuore del prossimo 30 maggio a Genova: “È stato un anno duro, è stato un anno in cui all’inizio non dormivo la notte, però diciamo che siamo stati bravi poi a raddrizzare la stagione. Dispiace per queste ...