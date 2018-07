GEMMA GALGANI A TEMPTATION ISLAND 2018 Video | Ida e Riccardo? Forse spacciati! Ma la

TEMPTATION ISLAND 2018/ Diretta e anticipazioni : importante confessione di GEMMA GALGANI (16 luglio) : TEMPTATION ISLAND 2018: coppie, anticipazioni e Diretta seconda puntata. Arriva Gemma Galgani per consolare Ida Platano; nuovo confronto tra Oronzo e Valentina e nuovo falò(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:03:00 GMT)

Temptation Island 2018 : Ida e Riccardo protagonisti della seconda puntata - tra la possibile rottura e «l’angelo custode» GEMMA Galgani : Temptation Island 2018 - Ida e Gemma Gemma Galgani è sbarcata a Temptation Island già nel finale della prima puntata, in onda la scorsa settimana. Ma sarà nella seconda, in onda questa sera su Canale 5, che la nemica storica di Tina Cipollari entrerà in azione, per svolgere – come DM anticipato – una missione importante. Quale? Portare conforto all’amica Ida Platano, molto vicina – a quanto pare – alla rottura con ...

Temptation Island 2018 - le anticipazioni della seconda puntata : l'arrivo sull'isola di GEMMA Galgani : Filippo Bisciglia vi aspetta stasera con un nuovo incredibile appuntamento del reality delle tentazioni.

Video di GEMMA GALGANI in Temptation Island 2018 in lacrime per Ida : cosa ne sarà di Oronzo? Anticipazioni 16 luglio : L'attesa per i patiti del trash è finita e tra poche ore torneranno nel villaggio dei protagonisti di Temptation Island 2018. Il reality sui sentimenti torna in onda oggi, 16 lugli, con una seconda puntata già annunciata come al cardiopalma e non solo perché Oronzo ha chiesto di rivedere Valentina per provare nuovamente a convincerla a tornare a casa insieme, ma anche per l'arrivo di Gemma Galgani. Le foto della dama torinese del trono ...

Temptation Island - anticipazioni : GEMMA GALGANI prova a riportare la pace tra Ida e Riccardo : Dopo il grande successo della prima puntata, torna in prima serata su Canale 5, il secondo imperdibile appuntamento con ' Temptation Island', il docu-reality più seguito dell'estate. Sull'Isola sta ...

GEMMA GALGANI ricorda suo marito : 'Era benestante e andava ancora alle superiori' : L'estate di Gemma Galgani è fatta di confessioni. La dama torinese di Uomini e donne ha una rubrica fissa sul magazine della trasmissione condotta da Maria De Filippi e nell'ultimo numero in edicola in questi giorni ha voluto parlare del suo primo e unico matrimonio. La Galgani ha svelato aneddoti e curiosità sul suo ormai ex marito, rivelando che quando si sono sposati erano entrambi giovanissimi, tanto che lui andava ancora a scuola! Il ...

GEMMA GALGANI A TEMPTATION ISLAND 2018/ Video - la dama agita le acque : le parole per Ida Platano : GEMMA GALGANI sbarca a TEMPTATION ISLAND 2018 per consolare l'amica Ida Platano dalle scorribande di Riccardo. Ce la farà a consolare l'amica disperata? (Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:10:00 GMT)

GEMMA GALGANI a Temptation Island 2018/ Pronta a consolare Ida Platano... : Gemma Galgani sbarca a Temptation Island 2018 per consolare l'amica Ida Platano dalle scorribande di Riccardo. Ce la farà a consolare l'amica disperata? (Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Anticipazioni e diretta seconda puntata : arriva GEMMA GALGANI - nuovo falò di confronto : Temptation Island 2018: coppie, Anticipazioni e diretta seconda puntata. arriva Gemma Galgani per consolare Ida Platano; nuovo confronto tra Oronzo e Valentina e nuovo falò(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 06:00:00 GMT)

Temptation Island - arriva GEMMA Galgani. Spunta il segreto del passato : 'Quando ero giovane...' : Gemma Galgani domani darà il supporto morale ad Ida di Temptation Island . In questi giorni la star di tanti programmi di Maria De Filippi ha fatto una rivelazione a Uomini e Donne Magazine: 'Quando ...

GEMMA GALGANI - la rivelazione sul matrimonio e l'ex marito : 'Lo accompagnavo a scuola' : Gemma Galgani, la dama più amata e seguita di Uomini e donne over, torna a parlare e lo fa rilasciando un'inedita intervista sulle pagine del Magazine della trasmissione di Maria De Filippi. Questa volta la dama non ha parlato del suo 'grande amore' Giorgio Manetti, ma ha voluto parlare del suo primo matrimonio. Gemma, infatti, si è sposata quando aveva soli vent'anni e il suo fidanzato era appena 19enne e andava ancora a scuola. La star di ...

GEMMA GALGANI racconta il suo (oscuro) passato : Gemma Galgani è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne, grazie soprattutto alla sua storia d’amore con Giorgio Manetti e agli accesi scontri con Tina Cipollari. Se del suo presente, dalla storia con il cavaliere toscano agli amori trovati nello studio del programma, si sa tutto, il pubblico conosce molto poco del suo passato. Oggi Gemma è single, ma diversi anni fa è stata sposata e ha avuto – sembra – ...

GEMMA GALGANI - il retroscena : "A vent'anni ho sposato un ragazzo benestante" : E' un libro aperto Gemma Galgani quando si parla del suo passato. A Uomini e Donne Magazine la dama svela il suo lato più romantico raccontando i dettagli del suo matrimonio...

Uomini e Donne - Trono Over : GEMMA GALGANI offesa sui social : Gemma Galgani di Uomini e Donne replica agli insulti ricevuti Scoppia una polemica sul profilo social di Gemma Galgani dove la dama del Trono Over di Uomini e Donne aggiorna quotidianamente i fan che la seguono con tanto affetto augurando loro di trascorrere una buona domenica. Fin qui tutto normale se non per qualche commento offensivo che ha portato l’ex compagna di Giorgio Masetti a rispondere per le rime. Una leonessa da tastiera si ...