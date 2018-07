Fs | sciopero del personale tra il 21 e il 22 luglio

FS Italiane : sciopero del personale tra il 21 e 22 luglio : Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo FS Italiane dalle 21:00 del 21 luglio alle 21:00 del 22 luglio 2018. L'annuncio arriva dallo stesso ...

Non mollo! Continuo lo sciopero della fame contro le buche di Roma : È oltre una settimana che sono in sciopero della fame contro le buche della città di Roma che impediscono fruibilità ed accessibilità a tutti i cittadini ed in particolare a chi si muove con l'ausilio di una carrozzina. La capitale d'Italia ormai non garantisce più a nessuno di muoversi con sicurezza nelle sue strade a causa di una gravissima situazione del manto stradale e dei suoi marciapiedi. Il dramma per ...

Autostrade - i sindacati : sciopero della rete il 22-23 luglio : Autostrade, i sindacati: sciopero della rete il 22-23 luglio Autostrade, i sindacati: sciopero della rete il 22-23 luglio

Autostrade - sciopero del personale il 22 e 23 luglio : In partenza per le vacanze? Occhio alla date. Domenica 22 e lunedì 23 luglio è previsto infatti uno sciopero di tutto il personale della rete Aspi - Autostrade per l'Italia e delle...

Lo sciopero delle infermiere in Nuova Zelanda : A causa delle condizioni di lavoro e degli stipendi troppo bassi: hanno organizzato una delle più grandi manifestazioni pubbliche del settore sanitario mai viste per le strade del paese The post Lo sciopero delle infermiere in Nuova Zelanda appeared first on Il Post.

Ronaldo alla Juve? sciopero per gli operai della FCA di Melfi : L'acquisto di CR7 da parte della Juventus ha scatenato diverse reazioni: l'ultima è quella dell'Unione Sindacale di Base. L'articolo Ronaldo alla Juve? Sciopero per gli operai della FCA di Melfi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Migranti - il mondo ecclesiastico contro Salvini : 10 giorni di sciopero della fame per chiusura dei porti : Dopo l'iniziativa delle magliette rosse contro la chiusura dei porti, è il mondo ecclesiastico a voler lanciare un messaggio in favore dei Migranti con il 'Digiuno di giustizia': uno sciopero della fame a staffetta che durerà 10 giorni per esprimere la contrarietà rispetto alle politiche del governo e del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti.Continua a leggere

Roma : Argentin fa lo sciopero della fame contro le buche : Roma – L’ex deputata Ileana Argentin ha iniziato oggi uno sciopero della fame “a nome della disabilita’ Romana” per chiedere al Campidoglio di sistemare le strade e permettere a chi si muove in carrozzina di spostarsi autonomamente. L’esponente Dem e presidente dell’associazione Aida, sentita dall’agenzia Dire, ha precisato di aver voluto procedere nonostante il parere negativo del suo medico, ...

Vueling - inferno sciopero del 21 luglio degli assistenti di volo : Usb Lavoro Privato ha indetto uno sciopero di 24 ore degli assistenti di volo di Vueling Airlines il prossimo 21 luglio che sta gettando nel panico moltissimi viaggiatori, alla base ci sarebbe la ...

sciopero TRENORD - STOP TRENI OGGI 6 LUGLIO/ Ultime notizie - info e orari : cancellato 1/3 delle corse : SCIOPERO TRENI OGGI 6 LUGLIO 2018: STOP TRENORD in fascia 9-17, Ultime notizie, info e orari. Sindacati Orsa-Cub in SCIOPERO: disagi corse Aeroporti, ci saranno bus sostitutivi(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 12:25:00 GMT)

Ryanair - sciopero personale il 25 e 26 luglio/ Voli a rischio anche in Italia : le ragioni della protesta : Ryanair, sciopero personale il 25 e 26 luglio: Voli a rischio anche in Italia, le ragioni della protesta. Le ultime notizie sulla mobilitazione dei dipendenti della compagnia low cost(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:13:00 GMT)

Ryanair - sciopero del personale il 25 e il 26 luglio : Non sarà certo un'estate facile per chi dovrà mettersi in viaggio con un volo Ryanair. Di fatto il personale della compagnia low cost ha proclamato per i prossimi 25 e 26 luglio in Spagna, Portogallo, Belgio e Italia uno sciopero. Alla base della protesta la richiesta da parte dei lavoratori di una negoziazzione per un accordo collettivo che passi dai rappresentati eletti da ciascuna organizzazione. Gli scioperi proclamati verranno svolti ...

Cuba - liberato biologo oppositore in sciopero della fame : Cuba, liberato biologo oppositore in sciopero della fame Cuba, liberato biologo oppositore in sciopero della fame