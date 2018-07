Friuli Venezia Giulia | la giunta leghista cancella il divieto di avere incarichi in

INVALSI/ Sarà il Friuli-Venezia Giulia a salvare la scuola italiana? : Sulla base del rapporto INVALSI 2018 si conferma la grande variabilità di risultati tra scuole e tra nord e sul del paese. Ma una scuola equa è possibile, ecco perché. FABRIZIO ROZZI(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 06:10:00 GMT)scuola/ Prove INVALSI 2018, i risultati scagionano le medie, di B. Fiorescuola/ Nuove prove INVALSI, il circolo vizioso da evitare, di S. Ballabio

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : avviso di criticità per possibili temporali forti : Allerta Meteo diramata dalla Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia, sulla base delle previsioni Meteorologiche dell’Osmer Arpa: l’avviso di criticità idrogeologica è legato a possibili temporali forti. Dal pomeriggio di oggi sui monti saranno probabili temporali con piogge localmente abbondanti, in pianura possibili locali temporali, soprattutto sulla fascia pedemontana. Domani piogge e temporali sparsi saranno più ...

Migranti - controlli straordinaria ai valichi in Friuli Venezia Giulia : Misura di contrasto ai flussi migratori irregolari nelle province di Trieste e Gorizia. Lunghe arttese ala confine del Brennero con l'Austria

Violenti temporali in Friuli Venezia Giulia : Il maltempo colpisce in Nord est. Violenti temporali in Friuli Venezia Giulia, in particolare nella zona orientale della regione, e

Maltempo al Nord/Est - fenomeni estremi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Friuli Venezia Giulia - terra di caserme abbandonate : In Friuli Venezia Giulia si contano a oggi 1.157 alloggi demaniali vuoti , 200 caserme già cedute ai Comuni della regione, 400 caserme abbandonate e 1.300 bunker . Sono strutture pericolanti, che ...

Al via Mittelfest - uno dei grandi biglietti da visita culturali del Friuli Venezia Giulia : "Mittelfest è uno dei grandi biglietti da visita culturali del Friuli Venezia Giulia e la Regione continuerà a sostenerlo con convinzione". Lo ha affermato oggi a Cividale il vicepresidente del Friuli ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : codice giallo per temporali : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un avviso di Allerta di color giallo a causa dell’arrivo previsto di temporali, anche forti, che potrebbero causare episodi di criticità idrogeologica in regione. Domani su tutte le zone saranno probabili rovesci e temporali, specie dal pomeriggio-sera e fino al mattino di venerdì, che potrebbero essere anche forti. Atmosfera piuttosto afosa con brezza sostenuta sulla costa. Per ...

Friuli Venezia Giulia - Arpa : le acque sotterranee della regione non sono contaminate : I monitoraggi effettuati sino ad ora dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) confermano che gran parte delle acque sotterranee del Friuli Venezia Giulia non sono contaminate e presentano uno stato chimico buono. Lo precisa Arpa in una nota, spiegando che il rinvenimento di sostanze organiche in tracce nelle acque non deve essere oggetto di preoccupazione e anzi, da un lato, dimostra che Arpa Fvg, grazie ...

Incidenti e smartphone - la linea dura del Friuli-Venezia Giulia può trovare terreno fertile in altre regioni : Con gli smartphone sugli scudi e con tutti i pro e i contro che ne derivano, la tecnologia è sempre più parte integrante del nostro quotidiano L'articolo Incidenti e smartphone, la linea dura del Friuli-Venezia Giulia può trovare terreno fertile in altre regioni proviene da TuttoAndroid.

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : piogge e temporali - localmente anche forti : La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo criticità “gialla” per i bacini di Livenza, Isonzo e del Levante: sulla regione dal pomeriggio in montagna sarà possibile qualche pioggia sparsa o qualche temporale che poi dalla sera potrà interessare la pianura, nella notte la costa, ed essere anche forte. Domani, nella notte e di mattina, si prevedono piogge e temporali, localmente anche ...

La scorta della Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia all'Adriatica Ionica Race : Sempre più saldo quindi il connubio Polizia Stradale e mondo del ciclismo al motto: Polizia Stradale…un punto fermo sempre in movimento.. Si inizierà con una crono a squadre BIM CICLABILE ...

Caldo - Friuli Venezia Giulia : controllo telefonico per 1.200 persone “fragili” : Nei mesi estivi la Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Televita, garantisce un servizio di assistenza a favore dei soggetti più a rischio quando Caldo a afa diventano meno sostenibili: quando determinati parametri (temperatura, umidità, percezione di calore), definiti dall’Osservatorio meteorologico dell’Arpa, superano i limiti stabiliti, viene attivato il sistema di allerta Caldo sul territorio regionale, con ...

Migranti - Friuli Venezia Giulia taglia un milione sul fronte dell’accoglienza : “Ridistribuire risorse a cittadini” : Lo aveva annunciato e ha cominciato, puntualmente, a metterlo in pratica. Il neo governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga (nella foto con Matteo Salvini), fin dai primi giorni dopo l’insediamento si era schierato contro l’accoglienza diffusa dei profughi, sostenendo che va incentivato il rientro volontario a casa degli extracomunitari. Così la giunta regionale ha sfornato una delibera che taglia di oltre ...