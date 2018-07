: A che titolo e per quali questioni di sicurezza nazionale il ministro #Salvini era in Russia alla finale del mondia… - marcodimaio : A che titolo e per quali questioni di sicurezza nazionale il ministro #Salvini era in Russia alla finale del mondia… - Agenzia_Ansa : #Calcio #Russia2018 #Francia #Mondiali | La nazionale delle stelle - VIDEO - SkyTG24 : 12 anni fa la nostra Nazionale saliva sul tetto del mondo ???? Rivivete con noi l'impresa azzurra contro la Francia a… -

Un trionfo che comincia all'Arco di Trionfo. Il bus scoperto dellafrancese inizia la parata sugli Champs-Elysées da uno dei simboli di Parigi. L'avenue strabocca di gente in festa. Passa anche la pattuglia acrobatica con la fumata tricolore.I giocatori, coppa in mano, indossano una maglia bianca con le due stelle di bicampioni. Imponente lo schieramento di polizia. Poi tutti in camicia e giacca all'Eliseo da. Foto di gruppo e immancabile Marsigliese con il presidente e la première dame, Brigitte.(Di lunedì 16 luglio 2018)