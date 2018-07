Francia | il Mondiale vale 32 | 5 milioni | per i giocatori 400mila euro a testa

Festeggiamenti in Francia dopo la vittoria del Mondiale : scontri e incidenti - muore un uomo - Ultime Notizie Flash : Festeggiamenti in Francia dopo la vittoria del Mondiale: scontri e incidenti, muore un uomo. Ecco le Ultime news

«Liberté - egalité - Mbappé» : ecco perché la Francia ha vinto il Mondiale : I meriti, come è normale che sia, vanno divisi tra giocatori e staff. La copertina di questa seconda vittoria Mondiale, però, se l’aggiudica Kylian Mbappé, il gioiellino classe ’98 autore di una doppietta nel tiratissimo ottavo contro l’Argentina e del gol sicurezza nella finale con la Croazia, traguardi che da Under-20 erano riusciti solo a Pelé nel 1958. Nato a Bondy, nella periferia di Parigi, in una famiglia di origini camerunesi, con padre ...

La Francia ha vinto il Mondiale<br>4-2 in finale sulla Croazia : Non ci sono state sorprese nella finalissima dei Mondiali 2018: ha vinto la squadra più forte, ovvero la Francia. La formazione di Didier Deschamps è riuscita a vincere la seconda Coppa del Mondo nella storia del calcio francese e l'ha fatto al cospetto di una Croazia sempre generosa, ma anche un po' stanca dopo aver giocato 3 tempi supplementari consecutivi. Anche la Dea Bendata non ha aiutato i ragazzi di Dalic, scesi in campo con l'obiettivo ...

Francia Mondiale - il boato di gioia nel cuore di Parigi. La festa sugli Champs-Elysées : Dopo la prima Coppa del Mondo del 1998, esattamente vent'anni fa, i Bleus possono mettere una seconda stella sulla loro maglia nazionale.

Francia - è bis Mondiale : 4-2 alla Croazia : La Francia è campione del mondo nel calcio per la seconda volta nella propria storia. Nella finale di Mosca, gli uomini di Deschamps hanno battuto 4-2 la Croazia conquistando il Mondiale in Russia. Vantaggio fortunato con l'autorete di Mandzukic al 19', pareggiato al 28' da una giocata di Perisic che al 38' commette il fallo del rigore realizzato da Griezmann. Pogba (59') e Mbappé (65') calano il poker, poi Lloris regala il gol a Mandzukic (69').

Gol Perisic - l’interista è pazzesco : la Finale Mondiale è uno spettacolo - poi Francia di nuovo in vantaggio [VIDEO] : Gol Perisic – Si sta giocando l’ultimo atto valido per i Mondiali in Russia del 2018, in campo Francia e Croazia che stanno regalando spettacolo ed emozioni. La squadra di Deschamps passa in vantaggio, sfortunata autorete da parte di Mandzukic. Poi la reazione immediata della Croazia, il grande protagonista è sempre Perisic, rete pazzesca da parte dell’interista. Poi Griezmann firma il 2-1 su rigore. Gol ...

