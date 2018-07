Francia | festa e incidenti

Mondiali 2018 Russia - la Francia fa festa : discorso e show di Macron negli spogliatoi : La Francia vince il secondo Mondiale e fa festa insieme al suo presidente. È un Emmanuel Macron scatenato quello che si è visto lungo tutta la serata finale di Mosca, tra spalti e spogliatoi. ...

Francia - incidenti e saccheggi : evacuati Champs-Élysées dopo la festa mondiale| Folla in strada | Pagelle dei campioni | I siti stranieri : Poco prima di mezzanotte, la prefettura ha deciso di sgomberare quella che i parigini definiscono il «più bel viale del mondo», incluso con l'uso di idranti. incidenti, scontri e lacrimogeni anche ...

Mondiali Russia 2018 – Morti e feriti in Francia - rovinata la ‘festa mondiale’ : interviene la polizia con i gas lacrimogeni [GALLERY] : Alcuni teppisti mischiati tra la folla in festa hanno assaltato alcuni negozi del centro, inducendo la polizia ad intervenire. Nell’alta Savoia invece la morte di un uomo per una terribile caduta Una festa rovinata da un saccheggio vergognoso, messo in atto da un gruppo di teppisti ai negozi del centro di Parigi. La festa per la vittoria del Mondiale nella capitale si è trasformata presto in delinquenza, con vetrine spaccate e gas ...

Francia - incidenti Parigi per festa Mondiali : Champs Elysées evacuati/ Video ultime notizie : saccheggio negozi : incidenti a Parigi per vittoria Francia ai Mondiali: Champs Elysées evacuati dopo scontri, fumogeni e negozi saccheggiati verso l'Arco di Trionfo. Video e ultime notizie: un morto ad Annecy(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 09:53:00 GMT)

Mondiali 2018 - disordini e saccheggi in tutta la Francia rovinano la festa per la vittoria dei Bleus : La grande festa popolare in Francia per la vittoria ai Mondiali di calcio è stata segnata anche da alcuni disordini nella notte sugli Champs Elysées dove si erano riversate centinaia di migliaia di persone. Poco prima della mezzanotte la polizia ha usato gas lacrimogeni sul celebre viale parigino contro decine di vandali col volto coperto che hanno approfittato della confusione per assaltare un negozio e lanciare proiettili contro gli agenti. ...

Francia campione del mondo - che festa a Parigi : le foto più belle : Nella capitale e nelle maggiori città della Francia ci si lascia andare alle feste più sfrenate Francia campione: LA CRONACA - MODRIC MVP DEL MONDIALE: I PREMI Francia campione: TUTTE LE SCARAMANZIE ...

La festa della Francia e la delusione della Croazia : tutto il rammarico dei tifosi della Nazionale perdente ai Mondiali [GALLERY] : Tristezza e delusione sui volti dei tifosi croati: dopo Francia-Croazia, i supporter della Nazionale di Dalic sono tramortiti Tutta la felicità della Francia, per aver conseguito il suo secondo titolo mondiale, può essere paragonato (al contrario) solo alla tristezza della Croazia per essersi fatta sfuggire un traguardo importante. È sulle facce dei tifosi croati, che ci avevano creduto ed avevano sperato nel trionfo della loro squadra ai ...

Francia campione del Mondo - delirio a Parigi : è festa grande [FOTO] : 1/41 AFP/LaPresse ...

Francia mondiale - il boato di gioia nel cuore di Parigi. La festa sugli Champs-Elysées : Dopo la prima Coppa del Mondo del 1998, esattamente vent'anni fa, i Bleus possono mettere una seconda stella sulla loro maglia nazionale.

La Francia alza la coppa più bella - Lloris come Cannavaro : è una festa incredibile a Mosca [VIDEO] : La Francia vince i Mondiali di Russia 2018 e alza la coppa più bella al cielo, le immagini della premiazione della Nazionale di Deschamps La Francia vince contro la Croazia il match più importante dell’anno e trionfa ai Mondiali di Russia 2018. La Nazionale di Deschamps, che ha trionfato con un risultato di 4-2, ha l’onore di alzare la coppa del mondo al cielo, proprio come Cannavaro fece nel 2006 a Berlino. È il portiere ...

La Francia ha vinto i Mondiali 2018/ Video - “siamo campioni” : esultanza sfrenata di Macron - festa a Parigi : La Francia ha vinto i Mondiali: Video, “siamo campioni”. esultanza sfrenata di Macron, festa a Parigi dove risuona ad ogni angolo di strada l'inno nazionale, la Marsigliese(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 19:36:00 GMT)

Mondiali 2018 - vince la Francia. Festa grande a Parigi : migliaia di persone verso gli Champs-Elysées : Boato nel cuore di Parigi per la vittoria della Francia contro la Croazia nei Mondiali di Calcio di Russia 2018. Dopo il trionfo alla Coppa del Mondo, una marea umana sta convergendo verso gli Champs-Elysées, tra Place de la Concorde e l’Arco di Trionfo, intonando cori di ogni tipo tra fumogeni e bandiere bleu-blanc-rouge. “On est champions, on est champions”, grida la folla Parigina, in una splendida giornata di sole, all’indomani ...

La Francia è sicura di vincere il Mondiale : già pronta la festa : La Francia sente già in tasca il Mondiale. Pronto un autobus imperiale e riunione speciale per preparare un’eventuale vittoria della