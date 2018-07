Francia campione del mondo 4-2 con la Croazia

Francia campione del mondo - l'inviato di France 24 'assalito' dai tifosi (video) : I Mondiali di calcio si sono appena conclusi con la vittoria della nazionale France se su quella croata. Gli occhi del mondo erano tutti puntati su Mosca e sull'atto finale del torneo, compresi evidentemente quelli mediatici, dai canali nazionali France si e croati che hanno seguito con un occhio di riguardo particolare l'evento.Abbiamo conosciuto bene l'eco mediatico di una finale di calcio, quindi l'attenzione che viene dedicata e come si ...

Francia campione del mondo : il Louvre 'veste' la Gioconda su Twitter : Dodici anni dopo, con la Francia campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, le cose si sono praticamente ribaltate. L''account ufficiale del Museo del Louvre ha voluto congratularsi ...

Francia campione del mondo - ondata razzista sui social 'Ha vinto l'Africa' : Tutto il mondo avrebbe voluto un finale di Mondiale diverso con la rivelazione Croazia vincitrice del torneo, ma, non è andata così. E mentre tutta la Francia festeggia, i social network italiani ...

La Francia è campione del mondo - Milano Post : Con questa vittoria, la Francia conquista la sua seconda coppa del mondo raggiungendo Argentina e Uruguay a quota 2 . In vetta c'è il Brasile con 5 successi, seguito a 4 da Italia e Germania, 2 ...

Francia campione del mondo - l'inviato di France 24 'assaltato' dai tifosi (video) : I Mondiali di calcio si sono appena conclusi con la vittoria della nazionale France se su quella croata. Gli occhi del mondo erano tutti puntati su Mosca e sull'atto finale del torneo, compresi evidentemente quelli mediatici, dai canali nazionali France si e croati che hanno seguito con un occhio di riguardo particolare l'evento.Abbiamo conosciuto bene l'eco mediatico di una finale di calcio, quindi l'attenzione che viene dedicata e come si ...

Francia campione del mondo! Croazia battuta : Galletti sul gradino più alto del podio per la seconda volta dopo il 1998. I meriti di Deschamps e un torneo vinto giocando in contropiede

Francia campione del mondo! Croazia battuta : Galletti sul gradino più alto del podio per la seconda volta dopo il 1998. I meriti di Deschamps e un torneo vinto giocando in contropiede

Francia campione - Deschamps : 'Titolo meritato'. E Griezmann... : Abbiamo ragazzi in squadra che hanno 19 anni e sono campioni del mondo. Sì, è vero che non abbiamo fatto un grande gioco, ma abbiamo dimostrato grande mentalità. La nostra è una vittoria meritata. ...

Francia campione - Deschamps : 'Titolo meritato'. E Griezmann... : Abbiamo ragazzi in squadra che hanno 19 anni e sono campioni del mondo. Sì, è vero che non abbiamo fatto un grande gioco, ma abbiamo dimostrato grande mentalità. La nostra è una vittoria meritata. ...

Francia campione del Mondo : i complimenti arrivano anche da Trump : Donald Trump si è complimentato con la Francia per la vittoria della Coppa del Mondo 2018, il secondo successo ai Mondiali per i galletti “Congratulazioni alla Francia, che ha giocato un calcio straordinario, vincendo la Coppa del Mondo 2018. Inoltre, congratulazioni al presidente Putin e alla Russia per aver organizzato un grande torneo della Coppa del Mondo, uno dei migliori di sempre!”. Lo scrive su twitter il presidente ...