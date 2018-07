Francia campione | a Bleus Legion d' Onore

Mondiali : Francia campione del Mondo - i complimenti di Buffon : “complimenti Francia! 5 finali tra Mondiali ed Europei in 20 anni non si fanno per caso”. Il messaggio ai neocampioni del Mondo è dell’ex capitano dell’Italia, Gianluigi Buffon, ‘francese d’adozione’, da quando è passato al Psg. Sopra il messaggio sui social, anche in francese e inglese, la torre Eiffel illuminata di notte con i colori della Francia.L'articolo Mondiali: Francia campione del Mondo, ...

Francia campione - disordini a Parigi : «Assalti ai negozi - 90 fermati». E nella festa muoiono due persone : Francia campione del mondo, Croazia battuta 4-2 A Parigi 102 persone sono state controllate dalla polizia ieri notte , ben 90 poste in stato di fermo, e sugli Champs-Elysées tra i 12 e i 15 negozi ...

Mondiali : Francia campione del Mondo. La metro rinomina sei stazioni in onore degli eroi di Mosca : La rete della metro di Parigi celebra la vittoria della nazionale francese ai Mondiali di calcio rinominando, per un giorno, sei stazioni. Cosi’ la fermata Avron della linea 2 prendera’ il nome “Nous Avron Gagne'”, in un gioco di parole che si trasforma in “Abbiamo vinto”. Le fermata Charles de Gaulle-Etoile cambia in “On a 2 e’toiles” (abbiamo due stelle, in riferimento alle due coppe ...

Francia campione - complimenti da Buffon : ANSA, - TORINO, 16 LUG - "complimenti Francia! 5 finali tra Mondiali ed Europei in 20 anni non si fanno per caso". Il messaggio ai neocampioni del mondo è dell'ex capitano dell'Italia, Gianluigi Buffon, 'francese d'adozione', da quando è passato al Psg. Sopra il messaggio sui social, anche in francese e inglese, la torre Eiffel illuminata di ...

Francia campione - il Louvre festeggia con la Gioconda - ma è polemica : “Simbolo dell’arte italiana” : Il Louvre pubblica sul suo account Twitter una foto della Gioconda dell'italiano Leonardo da Vinci per festeggiare la vittoria francese ai Mondiali di calcio ed è subito polemica. Rinverdendo l'antica bufala secondo cui il dipinto della Monna Lisa sarebbe stata trafugata da Napoleone Bonaparte durante la Campagna d'Italia. In realtà, fu lo stesso Leonardo a portarla in Francia nel 1517.Continua a leggere

Francia campione : a Parigi 90 fermi - 12 negozi danneggiati : ANSA, - Parigi, 16 LUG - Danni e fermi a Parigi a margine dei festeggiamenti per la vittoria della Francia ai Mondiali di calcio di Russia 2018. Secondo quanto riferito dal prefetto di polizia, Michel ...

Francia campione del Mondo : le foto di un Paese in festa : La Francia batte 4-2 la Croazia e il popolo francese si è riversato per le strade a festeggiare la seconda Coppa del Mondo dei "Galletti" d'oltralpe Una marea umana ha riempito gli Champs-Elysées e molte altre zone simbolo della capitale: da Place de la Concorde all' Arco di Trionfo, passando per Piazza della ...

Francia campione - incidenti rovinano la festa : sgomberati gli Champs-Élysées. Due morti : Tensione alta in tutto il Paese durante i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale in Russia. A Parigi alcuni facinorosi hanno preso d'assalto vetrine e drugstore, obbligando la Polizia a intervenire: evacuati gli Champs-Élysées prima della mezzanotte. Anche due morti, ad Annecy e a Saint-Felix.Continua a leggere

Francia campione del mondo : 'Deschamps Elysées' - la metro di Parigi cambia i nomi alle stazioni : Un geniale omaggio ai suoi eroi da parte dell'azienda che si occupa dei trasporti pubblici nella capitale francese: i nomi di 6 stazioni della metropolitana sono stati cambiati con simpatici giochi di ...

Mondiali - Francia campione ma sui social impazza il razzismo : Domenica 15 luglio in quel di Mosca è andato in scena l’ultimo atto dei Mondiali e intorno alle 18.45 circa, la Francia di Didier Deschamps si è proclamata campione del mondo sconfiggendo per 4-2 la Croazia. Dopo un risultato del genere di solito ci si aspettano dei commenti di approvazione per la squadra che è riuscita ad arrivare in fondo al torneo, ma questa volta sembra che l'impegno non sia stato premiato in maniera opportuna. Sui social ...

Francia campione del Mondo : incidenti e saccheggi [VIDEO] : La Francia è campione del Mondo per la seconda volta, ma i festeggiamenti durati tutta la notte sono stati caratterizzati da violenza, disordini e saccheggi in molte parti del Paese. Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, i problemi maggiori si sono avuti sugli Champs Elysées, dove si sono riversate centinaia di migliaia di persone. Come dimostrano alcuni video pubblicati sui social network, la polizia è stata costretta ad ...

Francia campione del mondo - l'inviato di France 24 'assalito' dai tifosi (video) : I Mondiali di calcio si sono appena conclusi con la vittoria della nazionale Francese su quella croata. Gli occhi del mondo erano tutti puntati su Mosca e sull'atto finale del torneo, compresi evidentemente quelli mediatici, dai canali nazionali Francesi e croati che hanno seguito con un occhio di riguardo particolare l'evento.Abbiamo conosciuto bene l'eco mediatico di una finale di calcio, quindi l'attenzione che viene dedicata e come si ...

Mondiali 2018 Russia - la Francia è campione : la rassegna stampa : Il Corriere dello Sport applaude il CT: "Deschamp Élysées: campione del mondo da giocatore nel 1998 e da selezionatore 20 anni dopo, si completa così l'arco di trionfo di una carriera memorabile". Il ...

Mondiali : Francia campione del Mondo. Modric : “la Croazia ha giocato meglio” : Luka Modric è comunque fiero della sua Croazia, dopo la sconfitta nella finale mondiale di Mosca. “Sono triste perche’ abbiamo perso, ma al tempo stesso orgoglioso per tutto quello che abbiamo fatto in Russia”, ha detto il campione della nazionale a scacchi e del Real Madrid, eletto oggi miglior giocatore del Mondiale. “Non e’ facile perdere – ha aggiunto Modric – Bisogna aspettare che le emozioni ...