Tour de France – Finale al Fotofinish a Sarzeau : Gaviria beffa Peter Sagan : Fernando Gaviria beffa Peter Sagan sul traguardo di Sarzeau: Finale al fotofinish al Tour de France 2018 Appassionante arrivo in volata, oggi, nella quarta tappa del Tour de France 2018. I corridori hanno pedalato per 195 km, da La Baule a Sarzeau. Una tappa per velocisti che, infatti, sul Finale hanno regalato emozioni spettacolari. Un arrivo al fotofinish, che ha visto Fernando Gaviria avere la meglio su Peter Sagan e Andrè Greipel. Può ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : seconda tappa. Sagan batte al Fotofinish Colbrelli e si prende la maglia gialla : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda tappa del Tour de France 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 12.30. Buon ...

Mondiali Russia 2018 – L’Argentina si salva nel finale - Nigeria battuta al Fotofinish : le FOTO più belle del match : Grazie al gol segnato da Rojo nel finale, l’Argentina stacca il pass per gli ottavi di finale dove affronterà la Francia L’Argentina batte 2-1 la Nigeria nel match valido per la terza giornata del Gruppo D dei Mondiali di Russia 2018 e si qualifica per gli ottavi di finale. Messi sblocca il risultato al 14′, Moses firma l’1-1 al 51′ su rigore. All’86’, Rojo firma la rete che dà la vittoria ...

Volvo Ocean Race - Dongfeng Race Team vince al Fotofinish : In un finale ad alta tensione, Dongfeng Race Team ha vinto la Volvo Ocean Race 2017-18. Una prima volta storica per Charles Caudrelier nel ruolo di skipper, per la velista olandese Caroljin Brouwer e per l’atleta cinese Chen Jinhao Nel finale più serrato nei 45 anni della storia storia del giro del mondo a vela, Dongfeng Race Team, la barca con bandiera cinese ha vinto l’edizione 2017-18 della Volvo Ocean Race. Dongfeng Race Team ha vinto ...

Volvo Ocean Race – La vittoria si gioca al Fotofinish - un finale tutto da seguire : Team Brunel, guidato dallo skipper olandese Bouwe Bekking e con l’italiano Alberto Bolzan, nelle ultime 24 ore ha superato gran parte della flotta, ha sorpassato MAPFRE e si è portato in testa nelle fasi finali della Leg 10 della Volvo Ocean Race. Un finale, forse al fotofinish, tutto da seguire Mancano meno di 200 miglia alla linea del traguardo di Göteborg e le prime sei barche sono separate da meno di 10 miglia. Nessuno può stare tranquillo e ...

Ciclismo femminile - OVO Energy Women’s Tour 2018 : Coryn Rivera batte al Fotofinish Marianne Vos e diventa leader : La statunitense Coryn Rivera vince la seconda tappa dell’OVO Energy Women’s Tour 2018, 145 km da Rushden a Daventry. La giovane stella della Sunweb ha battuto al fotofinish la campionessa europea Marianne Vos e grazie agli abbuoni si è presa anche la maglia verde di leader della generale. La prima parte di corsa è stata caratterizzata dalla fuga solitaria della giovane olandese Maaike Boogaard (BTC City Ljubljana) che è scatta dopo 25 km ...

Kluivert al Fotofinish : la Roma tratta con l'Ajax e con Raiola : Non si ferma più. Coric, Marcano, Cristante , che ha svolto e superato le visite mediche a Villa Stuart, e ora Justin Kluivert. La Roma accelera e l'olandese sembra ormai ad un passo. Ne è ...

Moto3 Italia - Martin brucia Bezzecchi al Fotofinish : SCARPERIA - Jorge Martin vince il Gran Premio della Moto3 sul circuito del Mugello bruciando al fotofinish Marco Bezzecchi. La gara è stata dominata da Martin, Bezzecchi e di Giannantonio che hanno ...

Udine - vittoria al Fotofinish per candidato centrodestra. Fontanini : sarò sindaco di tutti : Il candidato del centro sinistra ?Martines invece ha sottolineato che il centrosinistra ha "fatto una rimonta clamorosa. Eravamo sotto di 2.500 voti al 29 aprile e li abbiamo recuperati quasi tutti. La città ha scelto così"