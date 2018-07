Foto di Di Maio nel bar col presunto boss

blogo

: Di Maio con il presunto tesoriere della nuova mafia. Può capitare. Ma per una foto simile l’ex ministro Poletti è s… - meb : Di Maio con il presunto tesoriere della nuova mafia. Può capitare. Ma per una foto simile l’ex ministro Poletti è s… - Corriere : Mafia, 28 arresti a Palermo: il boss postò su Fb la foto di Luigi Di Maio nel suo bar - Agenzia_Ansa : Il boss Corona postò la foto di Di Maio in uno dei suoi bar -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Maria Elena Boschi contro Luigi Die lache lo ritrae con ilcassiere mafioso arrestato oggi a Palermo Giuseppe Corona. Lo scatto è oggetto di un tweet dell’ex Ministro per le riforme ed ex Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, cinguettio retwittato poi da Matteo Renzi."Dicon iltesoriere della nuova mafia. Può capitare. Ma per unasimile l'ex ministro Poletti è stato massacrato dalla propaganda #M5S. La consueta #doppiamorale grillina. Quando finiranno di usare il web per manganellare gli avversari sarà comunque troppo tardi"Disi fecegrafare in un bar di Palermo con Giuseppe Corona, formalmente solo cassiere dell’esercizio pubblico, il cognato e il deputato siciliano M5s Giancarlo Cancelleri. La visita dei due politici al bar nel mezzo della campagna elettorale per le Regionali.Dicon iltesoriere della nuova ...