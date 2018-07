FOTO | Alessia Marcuzzi sexy regina dell' estate | a 45 anni il corpo è da urlo

Alessia Marcuzzi sexy con le calze - la FOTO che ricorda Malizia manda in tilt Instagram : Uno scatto risalente a pochi anni fa, ma ugualmente sensuale: Alessia Marcuzzi ha mandato in tilt Instagram, pubblicando ieri una foto in cui appare decisamente sexy nel momento di indossare delle...

Matteo Gentili - incidente bollente con Alessia Prete : FOTO e commento : Matteo Gentili: dedica e foto struggente per Alessia Prete, ma scatta l’incidente bollente e si vede quel che non si doveva vedere Matteo Gentili e Alessia Prete sono sempre più in love. La coppia sbocciata sotto i riflettori dell’ultimo Grande Fratello sembra vivere in una luna di miele perenne da quando è finito il programma. […] L'articolo Matteo Gentili, incidente bollente con Alessia Prete: foto e commento proviene da ...

Alessia Prete : ‘Chiedo scusa’ per la FOTO di Miss Italia con la fascia modificata : L’ex gieffina Alessia Prete fa ancora parlare di sé. Non per la sua storia con il calciatore viareggino Matteo Gentili, ma per una foto ritoccata postata su Instagram. I suoi followers hanno attaccato Alessia perché non contenti del messaggio che la foto faceva trapelare. Prontamente, l’ex concorrente del ‘Grande fratello’, ha fatto un mea culpa, chiedendo scusa ai suo fans per la disattenzione, ma sottolineando la sua buona fede. ‘Non volevo ...

Alessia Prete - una FOTO fa scoppiare la polemica sui social : l’ex gieffina chiede scusa ai fan : Grande Fratello, una foto di Alessia Prete fa scoppiare la polemica sui social: le scuse ai fan e le spiegazioni dell’ex gieffina Una foto postata da Alessia Prete su Instagram nelle ultime ore ha fatto scoppiare la polemica sui social. L’intento ironico dell’ex gieffina, infatti, pare proprio che non sia stato capito dai fan che […] L'articolo Alessia Prete, una foto fa scoppiare la polemica sui social: l’ex ...

Alessia Marcuzzi in ospedale per il figlio Tommaso : le FOTO dello spavento : ROMA ? Grande paura per Alessia Marcuzzi. Proprio mentre il suo ex Filippi Inzaghi si stava sposando con la compagnia Gaia Lucariello proprio il figlio che hanno avuto insieme, Tommaso, si...

Matrimonio Inzaghi – Alessia Marcuzzi - Abate - Aquilani e non solo : tutti gli ospiti alle nozze di Gaia e Simone [FOTO E VIDEO] : Al Matrimonio di Inzaghi sono accorsi tantissimi personaggi celebri: da Alessia Marcuzzi ai calciatori amici dell’allenatore, tutti gli invitati alla ‘festa’ di Gaia e Simone Nella splendida cornice di Montalcino al ‘Castello Banfi Il Borgo’ si sono sposati ieri l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi e la compagna Gaia Lucariello. Dopo l’arrivo in carrozza della sposa, si è celebrata la cerimonia che ha ...

Alessia Marcuzzi - spunta uno scatto inedito : la FOTO SEXY manda in tilt i fan [GALLERY] : 1/11 FOTO Instagram ...

Alessia Prete - la FOTO sul wc in onda per sbaglio. Imbarazzo Grande Fratello : 'Inconveniente tecnico' al Grande Fratello. Per un errore sono state trasmesse alcune foto di una telecamere di sicurezza posizionata nel bagno della Casa. E sul wc in quel momento era seduta Alessia ...

Grande Fratello : la regia inquadra il bagno ma c’è Alessia Prete sul wc. La produzione si scusa – FOTO : GF15 - Alessia Prete Mentre è in atto il fuggi fuggi generale degli sponsor del Grande Fratello 2018 (qui per saperne di più), un nuovo imbarazzante episodio segna questa già discussa edizione. Una svista sicuramente non voluta ma non per questo meno grave: per circa due secondi durante la diretta streaming, la seconda regia ha mostrato una concorrente mentre era seduta sul wc. Si tratta di Alessia Prete, la giovane piemontese che da qualche ...

Grande Fratello 15 si scusa per le immagini di Alessia in bagno sul water (FOTO) : Per un errore tecnico sono stati trasmessi per pochissimi secondi immagini di una telecamera di sicurezza posizionata nel bagno della Casa. La produzione di “Grande Fratello” si scusa con il pubblico e con la diretta interessata per l'accaduto.Questo il messaggio diffuso dall'ufficio stampa del Grande Fratello 15 tramite mail, agenzie di stampa e social. L'episodio si riferisce a quanto accaduto alcune ore fa quando per alcuni secondi ...