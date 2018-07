Fortnite invade la finale della Coppa del Mondo con l' esultanza di Antoine Griezmann

eurogamer

(Di lunedì 16 luglio 2018) Il successo di un gioco si misura anche dalla capacità di penetrare nella massa, di andare al di là degli appassionati dei videogiochi arrivando anche in quei palcoscenici che normalmente non dovrebbero ospitare il nostro medium preferito. Il binomio calciatori/è ormai molto forte da parecchio tempo e quanto successo nella giornata di ieri ne è un'ulteriore conferma.Durante ladelche ha visto scontrarsi Francia e Croazia,ha segnato un rigore e ha esultato in un modo ormai tipico per Le petit diable: la danza Take the L, una emote tipica di.Come sottolineato da Eurogamer.net,non è stato di certo l'unico a esibirsi in esultanze che rimandano anel corso del Mondiale. Jesse Lingard e Dele Alli, entrambi dell'Inghilterra, si sono infatti esibiti rispettivamente nella Shoot Dance e nell'emote Ride the Pony. ...