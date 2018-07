Formula E | 3° posto finale per DS Virgin Racing e Bird

Formula E - conclusa la stagione 2017-2018 : quarto posto nei Costruttori per la Mahindra : La Mahindra ha conquistato la quarta posizione assoluta nella Classifica Costruttori al termine della stagione di Formula E Con le due gare disputatesi questo week-end sul tracciato cittadino di Brooklyn, a New York, si è concluso il Campionato FIA Formula E edizione 2017-2018, che ha visto Mahindra conquistare la quarta posizione assoluta nella Classifica Costruttori. La prossima stagione prenderà il via il 15 dicembre a Riad, in Arabia ...

Formula 1 - McLaren - Boullier lascia. Al suo posto Gil de Ferran : La McLaren non vuole essere etichettata come una nobile decaduta della Formula 1 e sta lavorando alacremente per risalire la china. In quest'ottica, oggi il team ha annunciato un cambiamento nella struttura dirigenziale: il primo passo è l'uscita di scena di Eric Boullier, che ha dato le dimissioni da direttore sportivo.Cosa cambia in McLaren. Zak Brown, amministratore delegato della McLaren Racing, ha accettato le dimissioni di Boullier ...

Formula 1 - Vettel fiducioso : 'Abbiamo ottime possibilità'. Hamilton soddisfatto : 'Il secondo posto va bene' : ' Non è stato facile mettere insieme il giro. Ho fatto un errore alla prima uscita e ho dovuto trovare la concentrazione ' . Sebastian Vettel si prende la terza posizione sulla griglia di partenza del ...

Formula E – Gp di Svizzera : sesto posto a Zurigo per Nick Heidfeld : Nick Heidfeld sesto nell’e-prix di Zurigo: i risultati della Mahindra Racing al Gp di Svizzera di Formula E Nel primo storico Gran Premio di Svizzera, dopo il bando alle competizioni in circuito decretato dalle autorità elvetiche nel 1955, Mahindra Racing ha cercato di tornare a lottare per le primissime posizioni della classifica. Infatti nel primo turno di prove Felix Rosenqvist ha stabilito il miglior riscontro cronometrico. Nelle ...

Formula1 - GP Monaco. Monoposto 'speciali' per le strade di Monte Carlo : Top team con i cestelli forati, non solo per il raffreddamento Le Monoposto dei top team , nella foto in basso potete notare la soluzione della Red Bull, , compresa la Ferrari, sono scesa in pista con ...

Formula1 - GP Monaco. I segreti dell'assetto di una monoposto di F1 nel Principato : L'importanza del set up o assetto Se c'è una parola che è ripetuta quasi come un mantra nelle competizioni automobilistiche di qualsiasi categoria, questa è "l'assetto". Diventa infatti fattore ...