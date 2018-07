huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Formazione e tutela del patrimonio culturale, un filo spezzato da riannodare - farfallarrubia : RT @HuffPostItalia: Formazione e tutela del patrimonio culturale, un filo spezzato da riannodare - niccolopoletto : RT @HuffPostItalia: Formazione e tutela del patrimonio culturale, un filo spezzato da riannodare - HuffPostItalia : Formazione e tutela del patrimonio culturale, un filo spezzato da riannodare -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Un anno fa (era il 12 luglio 2017), in una riunione congiunta del Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici" del Mibact (allora c'era anche la T di turismo) e del Consiglio universitario nazionale del Miur, alla presenza dei due rispettivi ministri Dario Franceschini e Valeria Fedeli, si avviò un lavoro molto importante perin maniera sistematica il rapporto tra due ministeri che solo fino a 40 anni fa erano un tutt'uno. In questi 40 anni, tranne casi singoli di ottima e proficua collaborazione, spesso legati ai buoni rapporti personali tra un docente universitario e un soprintendente o un funzionario, i due mondi si sono troppo spesso ignorati, quando non si sono anche contrapposti.Si diede vita a un gruppo di lavoro paritetico, che ha operato per molti mesi per elaborare proposte per sviluppare una visione integrata del. La, ...