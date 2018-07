huffingtonpost

: Fmi ancora più pessimista sul Pil italiano. Ripresa mondiale 'fragile', dazi maggiore minaccia - HuffPostItalia : Fmi ancora più pessimista sul Pil italiano. Ripresa mondiale 'fragile', dazi maggiore minaccia - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Fmi rivede al ribasso stime crescita #Italia????2018 +1,2% (attualmente si prevede un +1,3%). Ancora più bassa nel 2019… - carlasignorile : #Fmi rivede al ribasso stime crescita #Italia????2018 +1,2% (attualmente si prevede un +1,3%). Ancora più bassa nel 2… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Va al Fondo Monetario Internazionale la palma dell'istituto più(o più prudente) sulla crescita italiana. La nuova stima dell'Fmi, rivista al ribasso di 0,3 punti, si ferma all'1,2% nel 2018 - più basso del recente +1,3% previsto da Ue, Bankitalia e altri istituti. Per il 2019 la previsione è pari al +1%, ribassato di 0,1 punti. Il taglio è motivato con gli "spread più ampi sui titoli di Stato e alle più strette condizioni finanziarie in seguito alla maggiore incertezza politica e che dovrebbero farsi sentire sulla domanda interna".Per la crescitala previsione dell'Fmi è invariata. Il Pilsi attesterà al 3,9% per il 2018 e il 2019. Tagliata la crescita di Eurolandia, prevista "rallentare gradualmente" dal +2,4% del 2017 al +2,2% del 2018 e +1,9% del 2019. Invariate invece le previsioni per gli ...