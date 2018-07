Firenze Via Fortini | un complesso residenziale al posto del laboratorio

Firenze. Via del Corso : nuova vita per il palazzo Portinari Salviati : Nuove opportunità residenziali in centro grazie al recupero del complesso immobiliare dismesso Portinari Salviati per anni utilizzato come sede bancaria

Firenze - Carabiniere accusato per stupro studentesse chiede abbreviato - : L'uomo è accusato di aver abusato sessualmente di due giovani americane, con il collega con cui era in servizio, nel settembre 2017. L'udienza proseguirà l'11 ottobre. Il Comune della città toscana si ...

Via alla sperimentazione del taser in 11 città tra cui Milano - Firenze e Napoli : La pistola elettrica sarà in dotazione alle forze dell'ordine. 'E' un'arma di dissuasione non letale, e un importante deterrente' spiegano dal ministero dell'Interno -

Firenze - investimento via Canova : arresti : 7.04 I Carabinieri del comando provinciale di Firenze stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di altri 4 indagati di etnia rom, nell'ambito delle indagini sull'investimento e la morte di Duccio Dini. Lo scorso 10 giugno il 29enne si stava recando al lavoro ed era fermo ad un semaforo di via Canova, quando fu investito da un'auto coinvolta in un inseguimento tra rom.

Renzi conferma : farà il programma tv su Firenze. La villa comprata in via Tacca? ‘Chiederò risarcimenti per falsità dette’ : Firenze da raccontare. E da abitare. Nella sua enews Matteo Renzi tra le altre cose ha parlato della città di cui è stato sindaco, prendendo direttamente posizione su due argomenti che hanno tenuto banco nei giorni scorsi: il ‘suo’ programma tv sul capoluogo toscano e la villa da 1,3 milioni di euro che l’ex premier sta acquistando nella splendida via Tacca, a due passi da piazzale Michelangelo. Per affrontare entrambe le ...

Firenze : Mit - nessun ritardo su avvio esercizio linea 3 tramvia : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – ‘La Commissione sulla Sicurezza del Mit ha effettuato le prove tecniche sulla linea 3 della tramvia di Firenze dal 20 al 29 giugno, esattamente come previsto. L’esito è stato positivo, ma, dato che le simulazioni sono state fatte dai tecnici interni del gestore, come da consolidata prassi, la Commissione ha prescritto 10 giorni di pre-esercizio, in cui il tram viene fatto girare a vuoto per mettere a ...

Rivoluzione mobilità - a Firenze gli studenti viaggiano gratis su bus e tramvia : Dal caro affitti all'ultimo libro in uscita consigliato dal professore. Se ogni anno gli studenti si trovano a fare i conti con nuove spese, a partire da novembre tutti gli iscritti all'Università di ...

Ladri affamati nella scuola di Via Firenze - "rubano" Coca cola e patatine : La Spezia - Coca cola, patatine e snack. E' il bottino della "razzia" notturna avvenuta questa notte nella scuola di Via Firenze. Un brutto risveglio per il personale e per gli insegnanti che all'...

Tramvia a Firenze : il piano definitivo - "Nel 2030 80 milioni di passeggeri" / VIDEO : Firenze, 27 giugno 2018 - Manca poco all'inaugurazione del nuovo tratto della Tramvia, quello da Santa Maria Novella a Careggi, che tocca quartieri densamente abitati come Rifredi e Statuto. In un ...

Coppa del Mondo di Quidditch a Firenze al via il 27 giugno : Al via la Coppa del Mondo di Quidditch a Firenze. Per la precisione, il campionato mondiale dello sport ispirato alla saga di Harry Potter è in programma da mercoledì 27 giugno a lunedì 2 luglio 2018. Ovviamente, tanti appassionati delle storie del maghetto si sono dati appuntamento sui forum, pagine e gruppi di Internet per assistere alle gare della competizione. Ben 31 i paesi partecipanti alla rassegna fiorentina che verra' inaugurata ...

Firenze. Fiat Punto a fuoco nella rotatoria tra via di Novoli e via Forlanini : Un uomo di 57 anni, residente della zona, stava transitando sulla sua Fiat Punto (vecchio modello) nella rotatoria tra via