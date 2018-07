Firenze | la nuova linea della tramvia è in funzione 15 giorni gratis

Firenze. Via del Corso : nuova vita per il palazzo Portinari Salviati : Nuove opportunità residenziali in centro grazie al recupero del complesso immobiliare dismesso Portinari Salviati per anni utilizzato come sede bancaria

Tutta la verità sulla nuova casa di Matteo Renzi a Firenze : ecco le FOTO della villetta e le parole del Senatore : 1/7 FOTO di Pietro Masini / LaPresse ...

Matteo Renzi - nuova vita in televisione. Il produttore Presta : “Sta valutando conduzione di un programma su Firenze” : Non solo viaggi per il mondo e conferenze pagate: nella nuova vita di Matteo Renzi potrebbe esserci spazio anche per la conduzione sul piccolo schermo. L’ex segretario del Partito democratico “sta valutando un progetto televisivo sulla città di Firenze che gli ho proposto, un programma ambizioso”. Parole del produttore televisivo Lucio Presta, che conferma le indiscrezioni delle ultime ore: dopo la ormai celebre apparizione ...

Giorgio Armani apre la nuova boutique a Firenze : Giorgio Armani ha celebrato l’inaugurazione della nuova boutique in via de’ Tornabuoni 83/r a Firenze con un private party Giorgio’s. Un appuntamento riservato ai soli membri a cui sono dedicate le serate del giovedì sera nell’Armani Privé Club di Milano. Dopo il pop-up di Londra dello scorso aprile, Giorgio’s arriva a Firenze in uno degli edifici più belli del tardo Rinascimento della città: Palazzo Pandolfini. ...

Nuova boutique Armani a Firenze : Questa è la prima boutique al mondo con l'isola beauty, ma d'ora in poi tutte le boutique Giorgio Armani avranno uno spazio dedicato alla bellezza. E una bellezza speciale avevano spazi dedicati. ...

Pitti Immagine 94 – A Firenze la nuova collezione SS19 di GTA : La collezione SS19 di GTA al Pitti Uomo di Firenze Creatività ed eccellenza: sono questi i due binari su cui si sviluppa la nuova collezione SS19 di GTA, che verrà presentata a Firenze durante Pitti Immagine 94. Alla ricerca dell’equilibrio perfetto tra heritage e innovazione, il brand GTA propone una collezione moderna e contemporanea dall’allure inconfondibile, dove charme e ricercatezza sono attualizzati. 3 differenti impianti modellistici – ...

Firenze - sostituto procuratore a processo : aveva chiesto gli arresti domiciliari per l’ex marito della sua nuova compagna : aveva chiesto gli arresti domiciliari per l’ex marito della sua nuova compagna, dopo aver ritenuto in un primo momento che non vi fossero elementi per sostenere l’accusa. Adesso il pm di Firenze Vincenzo Ferrigno dovrà risponderne in giudizio: il procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati e il sostituto Cristina Camaiori lo accusano di abuso d’ufficio mentre il giudice per l’udienza preliminare Franca Borzone lo ha prosciolto ...

Firenze : la nuova collezione Moncler Genius sbarca al Pitti Uomo 2018 : Durate l'inaugurazione, lo scorso febbraio, il presidente e CEO del brand aveva dichiarato: 'È cambiato il mondo, l'era digitale ci ha dato una forza nuova. Il consumatore vuole avere un rapporto più ...