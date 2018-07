Fini | Tulliani e Corallo per riciclaggio Casa di Montecarlo e conti off shore

Gianfranco Fini a processo per riciclaggio/ Ultime notizie : a giudizio anche i Tulliani e Francesco Corallo : Gianfranco Fini a processo per riciclaggio : a giudizio anche i Tulliani , tra cui la sua compagna, e il "Re delle Slot" Francesco Corallo . Le Ultime notizie : alla sbarra il 30 novembre(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 19:11:00 GMT)

Fini e i Tulliani alla sbarra per la casa di Montecarlo : Gianfranco Fini e la compagna Elisabetta Tulliani Finiranno alla sbarra per l'inchiesta sulla casa di Montecarlo. Il gup Elvira Tamburelli ha infatti deciso di rinviarli a giudizio insieme a Giancarlo Tulliani e Sergio Tulliani, rispettivamente cognato e suocero dell'ex presidente della Camera. L'accusa è quella di riciclaggio per irregolarità nel passaggio di un appartamento a Montecarlo, lasciato in eredità da una contessa ad Alleanza ...