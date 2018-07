ilgiornale

: Riciclaggio, rinviati a giudizio Fini e i Tulliani - LaStampa : Riciclaggio, rinviati a giudizio Fini e i Tulliani - 51fini : Fini e i Tulliani alla sbarra per la casa di Montecarlo - pccpla : RT @LaStampa: Riciclaggio, rinviati a giudizio Fini e i Tulliani -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Gianfrancoe la compagna Elisabettarannoper l'inchiesta sulladi. Il gup Elvira Tamburelli ha infatti deciso di rinviarli a giudizio insieme a Giancarloe Sergio, rispettivamente cognato e suocero dell'ex presidente della Camera. L'accusa è quella di riciclaggio per irregolarità nel passaggio di un appartamento a, lasciato in eredità da una contessa ad Alleanza Nazionale e poi svenduta nel 2008 per poco più di 300mila euroal cognato diattraverso la creazione di due società off-shore, la Printemps e la Timara. Nel 2015 l'immobile venne rivenduto per un milione e 360mila dollari.Il processo, che chiama in causa anche il 're delle slot' Francesco Corallo, l'ex parlamentare Amedeo Laboccetta ed altre quattro persone che rispondono di associazione per delinquere, avrà inizio il prossimo 30 novembre davanti ai ...