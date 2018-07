Figc | 3 milioni di multa per restrizioni all’accesso a qualifiche professionali

L'Antitrust - multa alla Figc da 3 - 3 milioni : Sanzione da oltre 3 milioni di euro alla Figc per ingiustificate restrizioni all'accesso ad alcune qualifiche professionali. Lo rende noto L'Antitrust in un comunicato: 'Con provvedimento del 27 ...

Antitrust : multa da oltre 3 milioni alla Figc : Multa da 3 milioni di euro dell'Antitrust alla Federazione italiana giuoco calcio (Figc) per per ingiustificate restrizioni all'accesso di alcune qualifiche professionali. Lo rende noto l'Antitrust in un comunicato. La sanzione riguarda l’accesso al mercato dei servizi professionali offerti da alcune specifiche figure di supporto alle squadre di calcio, e in particolare: i direttori sportivi e i ...

