Fifa 19 | anche EA Sports celebra il #CR7DAY! Ecco la clip con Cristiano Ronaldo alla

Cristiano Ronaldo alla Juve. Anche sulla copertina di Fifa 19? : L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha colto di sorpresa tutti, quasi impensabile solo fino a poche settimane fa. Imprevedibile, evidentemente, Anche per Electronic Arts, la società di ...

I Mondiali e la Fifa/ Ma l'editto russo sarà esteso anche alle belle wags? : Destinatari diretti i cameramen di tutto il mondo ai Mondiali che stanno sgocciolando in Russia, destinatari collaterali gli spettatori da lontano, che sono sempre meno telespettatori tradizionali e ...

Anche il Valencia interrompe il contratto con Konami per PES? Il Mestalla di nuovo in Fifa 19?

Anche il Parma ha il suo giocatore di Fifa : è Alessandro "YeT_Baz" Bazzani : Al termine del torneo, il nuovo giocatore del Parma eSports ha dichiarato: 'È una grande soddisfazione! Il mondo eSports è sempre più in sviluppo, e speriamo che in Italia cresca sempre di più. La ...

Fifa 18 Classic European Heroes - i Campioni Storici Europei del Calcio Internazionale! Ci sono anche Ibrahimovic e Buffon 96!

Fifa 18 : il 22 giugno arrivano i Classic European Heroes - i Campioni Storici Europei del Calcio Internazionale! Ci sono anche Ibrahimovic e Buffon 96!

Gli sviluppatori di Fifa 19 vorrebbero confrontarsi con PES anche su Nintendo Switch : Le serie di FIFA e Pro Evolution Soccer sono sempre state rivali sul campo della simulazione calcistica, ma tra Electronic Arts e Konami solo EA ha abbracciato Nintendo Switch.Come riporta Dualshockers, durante un'intervista all'E3 2018, l'Associate Producer di FIFA 19, Andrei Lăzărescu, ha sottolineato che non esiste un gioco Pro Evolution Soccer su Nintendo Switch e che il team FIFA amerebbe la concorrenza anche sulla piattaforma di ...

Fifa 19 : disponibile dal 28 settembre in 3 edizioni. Ci sarà anche la Champions League!

Fifa 19 : forse anche la Serie B con licenza ufficiale?

Mondiali - a Mosca il Fifa World Museum : esposta anche la Coppa Rimet : E’ iniziato il conto alla rovescia in vista dei Mondiali 2018. al via dal 14 giugno con la sfida tra i padroni di casa della Russia e l’Australia (ore 17). La manifestazione sarà certamente seguitissima anche da tutti gli appassionati italiani nonostante l’assenza della nostra Nazionale. Durante l’intera durata del torneo sarà possibile visitare Il […] L'articolo Mondiali, a Mosca il FIFA World Museum: esposta anche ...

Mondiali - in campo anche 'leggende Fifa' : ANSA, - MOSCA, 30 MAG - Una partita delle 'leggende Fifa' si terrà a Kaliningrad il 3 giugno in vista dei Mondiali. Lo comunica il sito della regione di Kaliningrad. Durante l'evento, ex calciatori ...

Fifa 19 - rumors più forti : ci saranno anche Champions ed Europa League : Si avvicina la fine della stagione e crescono così le indiscrezioni sulle novità che saranno inserite all’interno di FIFA 19, il celebre game prodotto da EA Sports che dovrebbe arrivare sul mercato tra qualche mese. Gli appassionati saranno costretti ad attendere ancora, ma la curiosità è già fortissima. La software house cerca sempre di fare […] L'articolo FIFA 19, rumors più forti: ci saranno anche Champions ed Europa League è ...

Fifa 18 : disponibili 8 nuovi MOTM – Uomo Partita per i match delle Coppe nazionali. C’è anche Benatia per la Coppa Italia : EA Sports ha rilasciato l’11 maggio 8 nuove carte MOTM, Uomo Partita, per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite delle varie Coppe nazionali Seguici sul GRUPPO FACEBOOK Ecco la lista degli 8 nuovi “Man of the match” Benatia Rakitskyi Hierlander Beijmo Lo Celso Mirzov Wilczek Celik Le card saranno disponibile nei pacchetti per una settimana […] L'articolo Fifa 18: disponibili 8 nuovi MOTM – Uomo Partita per i ...

Anche oggi 9 maggio problemi EA Sports : server Fifa 18 non disponibili : Sopraggiunti problemi EA Sports in queste stesse ore del 9 maggio, dovuti probabilmente ad un sovvraccarico dei server di riferimento. Al momento non sembrano esserci, o comunque ravvisate, operazioni di manutenzione che possano giustificare i disservizi di cui stanno facendo esperienza alcuni giocatori, ragion per cui, per adesso, le cause dei problemi EA Sports risultano ignoti, Anche se ad una prima rilevazione paiono riconducibili a FIFA 18, ...