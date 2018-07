Fico | con società senza carceri Beppe Grillo crea dibattito

Migranti - Fico : "Con l'Europa bisogna essere duri - molto duri" : ... a margine della visita del carcere di Poggioreale a Napoli."Chi non vuole le quote, come ha detto Praga da poco o i paesi di Visegrad, significa che non vogliono comprendere cosa succede nel mondo. ...

Migranti - Fico : “Inutile alzare muri alla Trump. Bisogna essere molto duri con l’Europa” : “La questione dei Migranti va assolutamente affrontata con l’Europa e Bisogna essere molto duri con l’Europa. È importante tutelare e salvaguardare tutte le persone che sono sulle navi garantendo qualsiasi tipo di servizio. Allo stesso tempo Bisogna dire all’Europa che Bisogna avere un piano ordinato ed organizzato di quote. Se qualcuno non vuole le quote, come Praga e i paesi di Visegrad, vuol dire che non si comprende ...

Sovraffollamento carceri - Fico : “Situazione critica - leggi sbagliate come la Fini-Giovanardi hanno contribuito” : “Il problema del Sovraffollamento è un po’ migliorato, anche qui. Ci sono, tuttavia, ancora condizioni critiche perché oggi, a Poggioreale, ci sono 2200 detenuti e la capienza è di 1690. Ci sono anche alcune leggi sbagliate, come la Fini-Giovanardi, che ha equiparato le droghe leggere alla droghe pesanti, che hanno contribuito ad affollare le carceri”. Sono le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, a margine della ...

Scontro Di Maio-Boeri - Fico : “Complotto in decreto dignità? Se lo dice Luigi ci credo” : “Un passo indietro di Boeri? Boeri è il presidente dell’Inps, parlerà con Conte di questo, non con me. Se c’è stato un complotto? Questo dovete chiederlo a Luigi. Però se Luigi ha detto così io ci credo”. Così il Presidente della Camera, Roberto Fico, a margine della visita nel carcere di Poggioreale, a Napoli, sul caso delle cifre, contenute nella relazione tecnica del decreto voluto da Luigi Di Maio, secondo le quali ...

Conte punta a patti bilaterali. Fico rilancia ed evoca sanzioni : Non è per niente facile essere Giuseppe Conte. Essere cioè un premier costretto a barcamenarsi tra gli equilibri di governo, dove siede un ministro dell’Interno che guarda con favore ai Paesi del patto di Visegrad, e le esigenze nazionali tante volte espresse dal presidente del Consiglio, che cozzano contro le politiche scelte da quegli stessi Paes...

"Supereremo tutte le difFicoltà" : l'incontro tra Putin e Macron - : Vladimir Putin ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron al Cremlino, arrivato a Mosca per assistere alla finale della Coppa del Mondo. Il capo di Stato russo ha osservato che Russia e ...

MotoGp Germania - la classifica : Marc Marquez si conferma - ottimo Valentino Rossi - in difFicoltà Dovizioso [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

Alimentazione - le difFicoltà con il cibo delle donne dopo il parto : Il periodo del post-partum è particolare per qualsiasi donna, poiché si presenta un cambio di ruoli: da figlie si diventa madri e non si potrà più pensare a sé stesse, ma anche e soprattutto alla...

“Spark a Renaissance” è il nuovo concorso fotograFico che regala 5 Huawei P20 Pro e un master a Firenze : Dopo aver promosso l'iniziativa Design it possible, Huawei prova ad incrementare la partecipazione degli appassionati con un nuovo concorso fotografico L'articolo “Spark a Renaissance” è il nuovo concorso fotografico che regala 5 Huawei P20 Pro e un master a Firenze proviene da TuttoAndroid.

Sekiro : Come aggirare la difFicoltà secondo Hidetaka Miyazaki : In questo ultimo periodo Hidetaka Miyazaki ha parlato più volte di Sekiro: Shadows Die Twice, sopratutto dopo l’annuncio ufficiale avvenuto nel corso della conferenza Microsoft all’E3 2018. Il nuovo action game firmato From Software ci porta nel Giappone feudale, con meccaniche di gioco simili a quelle viste in Bloodborne e nella serie Dark Souls. Sekiro: Miyazaki parla della difficoltà del gioco e di Come ...

Regeni - l impegno di Fico e Conte 'Verità per Giulio' : ROMA - Il presidente della Camera, Roberto Fico, che si smarca dal ministro degli Interni, Matteo Salvini : 'Arriveremo a una verità non solo per i genitori di Giulio Regeni ma anche per il nostro ...

Regeni - l'impegno di Fico e Conte : "Verità per Giulio" : Il presidente della Camera e il premier hanno incontrato i genitori del ricercatore torturato e ucciso in Egitto: "Fiduciosi che si arrivi a un risultato, che dobbiamo a tutto il Paese"

Roberto Fico - il controcanto : Matteo Salvini continui pure a fare dichiarazioni infuocate, Giuseppe Conte resti pure defilato, Luigi Di Maio si affretti a minimizzare o rimandare al mittente: Roberto Fico intanto va avanti per la sua strada. E non manca occasione per far sentire la sua voce, ribadire la sua presenza politica. Specie sul fronte dei diritti civili e della tutela delle fragilità, in questo segnando una continuità - chissà se e quanto voluta ...

Regeni - Fico incontra i genitori : “Lo Stato ha l’obbligo di trovare la verità. Presto iniziative col ministro Moavero” : “Pensiamo di assumere alcune iniziative, ma sono tutte in costruzione, ci stiamo lavorando”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, che oggi ha ricevuto il ministro degli Esteri, Moavero Milanesi, e i genitori di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto. “Lo Stato ha l’obbligo di trovare la verità sull’uccisione di Giulio, lo dico da terza carica istituzionale di questo Paese” ha ...